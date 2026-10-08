Бургаската детска болница и Тракийският университет в Одрин подписаха споразумение за сътрудничество

Тракийският университет (Турция) и Многопрофилната болница за активно лечение на детски заболявания „Света Анастасия“ (Бургас) днес подписаха в Одрин протокол за сътрудничество в областта на детското здравеопазване.

Целта на протокола е да се развиват академичното, клиничното и професионалното сътрудничество, както и обменът на знания и опит, предава турското издание Хаберлер.

На церемонията в северозападния турски град присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на Многопрофилната болница за активно лечение на детски заболявания „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков, генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджийска, ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер, генералният консул на Турция в Бургас Толга Оркун, редица представители на академичните среди.

Протоколът бе подписан от ректора на Тракийския университет проф. Хатиплер и директора на Детската болница в Бургас д-р Благомир Здравков, информира Анадолската агенция.

Споразумението бе сключено в рамките на проекта „Мостове на братството в здравеопазването“, който Тракийският университет (Одрин) реализира с цел развитие на отношенията в областта на здравеопазването със страните от Балканите.

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер заяви, че университетът допринася за развитието на балканския регион.

Кметът на Бургас Димитър Николов отбеляза, че здравните услуги в Турция са на високо ниво и посочи, че в рамките на протокола българската страна ще се възползва от опита на Тракийския университет, информира Хаберлер.