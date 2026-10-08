Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Бургаската детска болница и Тракийският университет в Одрин подписаха споразумение за сътрудничество

Бургаската детска болница и Тракийският университет в Одрин подписаха споразумение за сътрудничество
Хаберлер

На подписването присъстваха Димитър Николов, директорът на Детската болница д-р Благомир Здравков, генералният консул в Одрин Радослава Кафеджийска

Тракийският университет (Турция) и Многопрофилната болница за активно лечение на детски заболявания „Света Анастасия“ (Бургас) днес подписаха в Одрин протокол за сътрудничество в областта на детското здравеопазване.

Целта на протокола е да се развиват академичното, клиничното и професионалното сътрудничество, както и обменът на знания и опит, предава турското издание Хаберлер.  

На церемонията в северозападния турски град присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на Многопрофилната болница за активно лечение на детски заболявания „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков, генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджийска, ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер, генералният консул на Турция в Бургас Толга Оркун, редица представители на академичните среди. 

Протоколът бе подписан от ректора на Тракийския университет проф. Хатиплер и директора на Детската болница в Бургас д-р Благомир Здравков, информира Анадолската агенция. 

Споразумението бе сключено в рамките на проекта „Мостове на братството в здравеопазването“, който Тракийският университет (Одрин) реализира с цел развитие на отношенията в областта на здравеопазването със страните от Балканите. 

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер заяви, че университетът допринася за развитието на балканския регион.

Кметът на Бургас Димитър Николов отбеляза, че здравните услуги в Турция са на високо ниво и посочи, че в рамките на протокола българската страна ще се възползва от опита на Тракийския университет, информира Хаберлер. 

Още по темата

ЕС поема до 75 млн. евро от сметката за детската болница в Бургас

ЕС поема до 75 млн. евро от сметката за детската болница в Бургас

Бойко Борисов: Обещано – изпълнено! Детската болница в Бургас вече има разрешение за работа

Бойко Борисов: Обещано – изпълнено! Детската болница в Бургас вече има разрешение за работа

Ивкова и Салчев обсъдиха Доклада за напредъка по строежа на Детската болница

Ивкова и Салчев обсъдиха Доклада за напредъка по строежа на Детската болница

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 7 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 9 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 17 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 20 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 30 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 37 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 49 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 57 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 59 минути
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица