Най-важното от спорта на 18.10.2026-та г.

Левски София спечели за четвърти пореден път волейболната Суперкупа на България. Възпитаниците на Николай Желязков победиха Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) във финала, игран в зала "Левски София". Така "сините" защитиха трофея си и продължиха серията си от триумфи, започнала през 2023 година.

Левски подпечата билета си за осминафиналите на Купата на България след чиста победа с 2:0 над Спартак Плевен. Поради ремонт на съоръжението в Плевен, срещата от турнира се проведе на Градския стадион в Ловеч. Резултатът бе открит в 57-ата минута. Тогава Евертон Бала реализира отсъдената дузпа, отсъдена за нарушение на Пламен Спасов срещу Армстронг Око-Флекс. Крайното 2:0 бе оформено в 80-ата минута от Мазир Сула, който се възползва от грешка на противниковия вратар и сложи край на интригата в мача.

ЦСКА започна защитата на трофея си от Купата на България с трудна победа с 2:0 при гостуването си на Несебър. "Червените" преодоляха съпротивата на втородивизионния си съперник с два гола в заключителните минути и се класираха за осминафиналите на турнира. Развръзката настъпи в 87-ата минута, когато съдията Никола Попов отсъди дузпа за игра с ръка на Пламен Димов. Йоанис Питас беше точен от бялата точка две минути по-късно и даде преднина на гостите. В шестата минута на продължението Макс Ебонг изведе Мохамед Брахими, който преодоля Шейтанов и оформи крайното 2:0.

Ръководството на Ботев Пловдив обяви в официална съвместна позиция на Съвета на директорите, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“, че наследниците на покойния бизнесмен Илиян Филипов няма да участват в бъдещото финансиране и управление на футболния клуб. Трагичната и внезапна загуба на Филипов постави елитния тим в сериозна финансова и управленска криза, която изисква спешни мерки. Въпреки създалата се трудна ситуация, в клуба тече активна дейност за стабилизиране на положението. В момента паралелно се извършва пълен финансов анализ на дружеството и се водят преговори за запазване на досегашните договори и привличане на нови инвеститори и спонсори.