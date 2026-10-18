Най-важното от света на 18.10.2026-та г.

Доналд Тръмп официално подкрепи Бенямин Нетаняху в битката му за преизбиране, предава АП. За изпадналия в затруднено положение израелски премиер подкрепата от Белия дом е от изключително значение заради голямата популярност на Тръмп сред избирателите на Ликуд. В своя публикация в социалните мрежи днес американският лидер похвали премиера на Израел, определяйки го като “премиер - голям боец и още повече - велик партньор за мир във войната срещу Ислямска република Иран”.

За втори пореден ден във френската столица е разгърнато специалното полицейско звено за борба с градското насилие, съобщава Франс прес. Мобилизацията на спецчастите се налага заради нестихващото напрежение и вълната от нови грабежи в Париж. От полицията уточниха, че служителите на реда са позиционирани на площада на Републиката. Там обстановката остава силно усложнена, като се стигна до сблъсъци между органите на реда и стотици граждани. Телевизионни кадри потвърждават, че в района са възобновени мародерствата, като обект на нападения са предимно магазини за дрехи.

Съединените щати подновиха предоставянето на критично важно разузнаване на Украйна, за да помогнат за защитата срещу руските ракетни удари. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран по Ройтерс. От думите му стана ясно още, че разузнавателното сътрудничество е било възобновено след „кратка пауза“.

Руски дронове са атакували масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в Телеграм. В резултат на ударите около 24 000 домакинства в различни райони на областта са останали без електрозахранване, посочи Кипер. По думите му аварийните екипи продължават работа по отстраняването на щетите и възстановяването на тока.

При сериозен пожар в канадска военна база, предизвикан от „тежък инцидент“, има „загинали и ранени“, съобщи днес министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти, цитиран от Франс прес. Към момента министърът не е предоставил точен брой на пострадалите или детайли за причините, довели до злополуката в западната част на страната.

Турция ще получи дял от количествата руско дизелово гориво, предназначени за световните пазари, благодариние на споразумението с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи днес турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Ройтерс. Байрактар подчерта, че договореността за енергийните доставки между САЩ и Русия има ключово значение за енергийната сигурност на Турция. Страната покрива енергийните си нужди главно чрез внос от Русия, Иран и Азербайджан, но същевременно се стреми да диверсифицира източниците си чрез партньорства с Вашингтон и други държави.

Папа Лъв XIV се появи публично за първи път след хирургичната интервенция, като отправи традиционната неделна молитва "Ангел Господен" от балкона на Апостолическия дворец във Ватикана. Той благодари на вярващите за подкрепата през последните дни и заяви, че постепенно ще възобнови служебните си ангажименти, предаде Франс прес. "Искам да благодаря на всички, които се молеха за мен през последните дни. Наистина усетих вашата подкрепа, благодаря ви", обърна се 71-годишният папа към хилядите хора, събрали се на площад "Свети Петър". Той изрази признателност и към медицинските екипи, които са се грижили за него в римската болница "Джемели".