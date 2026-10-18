Протести подпалиха и Милано: Сблъсъци и десетки арести

Вълна от безредици заля Милано, след като по време на демонстрации срещу ниското качество на обществените услуги и поскъпването на живота избухнаха остри сблъсъци между граждани и органите на реда, информира Ройтерс. Протестиращите са замеряли полицаите с камъни и са започнали да разграбват търговски обекти, повтаряйки събитията от предходния ден в няколко други италиански градове.

Свидетели разказват, че в близост до централния площад „Дуомо“ неколкостотин маскирани лица с качулки са трошили витрини на магазини и са палили контейнери за смет. В отговор полицията за борба с безредиците е била принудена да използва водни оръдия и сълзотворен газ. След потушаването на напрежението над 60 демонстранти са били отведени в полицейските управления за установяване на самоличността.

Официалните полицейски доклади сочат, че при аналогични размирици през изминалото денонощие в редица северни градове – сред които Болоня, Бреша, Бергамо, Торино и Милано – са били арестувани общо 28 протестиращи.

Сегашното напрежение в Италия е пряко отражение на уличния хаос в съседна Франция, където ескалиращото недоволство срещу високите разходи за живот доведе до едни от най-ожесточените прояви на насилие от години насам.

В отговор на кризата министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, на която догодина ѝ предстоят избори, остро осъди вандализма и свика извънредно правителствено заседание за утре, на което да бъдат набелязани мерки за овладяване на ситуацията.