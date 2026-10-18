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Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми

Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми
Снимка: БТА

Преустановени са и договори за 20 млн. евро

В Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) са прекратени процедури за над 350 млн. евро и договори за над 20 млн. евро заради открити при одит съмнения за злоупотреби. Новината съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на Нова Тв.

Запитан за конкретните резултати от инспекциите в БДЖ и НКЖИ, Пеев разкри, че проверките вече са довели до изпращането на 17 преписки в Европейската прокуратура. Една от тях е свързана пряко със съмнения за източване на европейски средства и злоупотреби, като са засичани преводи към кухи фирми и теглене на пари в брой. 

Транспортният министър обясни, че в НКЖИ са спрени процедури, тъй като има случаи на такива без осигурено финансиране, такива, при които критериите са направени така, че да водят само до един изпълнител, такива, при които се залага прогнозна стойност, която не е пределна, и всички оферти са над нея, и други. 

По думите му нарушения са открити и в БДЖ, където злоупотребите са свързани с промени в договорите и купуването на подвижен състав. Тези случаи вече са пренасочени към Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Георги Пеев обобщи, че направените одити са довели до ясни резултати, които вече са официално докладвани на компетентните национални и европейски органи

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