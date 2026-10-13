Георги Пеев: Ще подкрепим транспортната свързаност на Бургас за "Евровизия"

Бургас ще получи пълна подкрепа за транспортна свързаност за „Евровизия“. Това каза по време на посещението си в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Визитата му бе свързана с мерките за транспортната свързаност на града и съвместните дейности във връзка с предстоящото издание на конкурса.

„Изключително доволен съм от срещата си с кмета Димитър Николов. Най-важното, за което разговаряхме, е транспортната свързаност във връзка с „Евровизия“. Говорихме за начините, по които трябва да бъде организиран транспортът, връзките с Истанбул и София, включително с влакове и самолети. Бургас ще получи пълната подкрепа на Министерството на транспорта и пълно съдействие от наша страна. Смятам, че ще се справим добре“, добави министър Пеев.

Кметът Димитър Николов посочи, че се работи по възможността зоната на бившата Магазия 7, която се намира в непосредствена близост до Зоната за обществен достъп, да бъде използвана за изграждането на „Евровилидж“.

„Говорихме за изискванията, на които трябва да отговаря теренът, а министърът пое ангажимент пространството съвсем скоро да бъде почистено и подготвено, за да може представителите на EBU да го разгледат и да одобрят локацията за изграждане на „Евровилидж“. Постигнахме пълна координация по темата с изграждането и достъпа от страната на ЖП гарата, Автогара Юг, Пристанище Бургас в посока Зоната за обществен достъп“, допълни кметът.

По думите му мястото е най-подходящо, защото се намира близо до централната градска част, лесно е за комуникации, близо е до жп гарата, автогарата, Морската градина и няма да затрудни движението на обществения транспорт в града, а точно обратното.

„В момента екипите изработват визията и когато бъдат готови с окончателния вариант, ние ще я представим. По отношение на полетите от и към Летище Бургас, разчитаме на подкрепата на държавата, а министърът категорично заяви, че ще се проведат разговори с всички авиопревозвачи, както и националния оператор за допълнителни полети, които ще улеснят достъпността до Бургас“, добави Димитър Николов.