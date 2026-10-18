Най-важното от България на 18.10.2026-та г.

„Както и аз, така и всички останали институции, чакаме в момента доказателства от разследването“. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в ефира на Нова Тв спрямо текущото разследване на ударите по ИИЗ на България. Държавният глава допълни, че когато получи доказателства, „България няма да се поколебае да предприеме съответните дипломатически мерки“ като сред тях са изпращане на нота към съответната държава и отзоваване на нашия посланик за консултации при доказване на конкретната вина. Йотова изрази увереност, че когато доказателствата покажат кой стои зад ударите, „ще извървим целия този път“. Тя констатира наличието на запахи и рискове, но уточни, че "за заплаха за националната сигурност не мога да говоря".

Реакцията на правителството и президента беше прекалено закъсняла и хаотична. Когато говорим за заплахи за сигурността, за предстояща ескалация, отговорното управление трябва да вземе превантивни мерки, за да защити българските граждани. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на бТВ по повод атаките по кораби в Черно море и в частност – в българската изключителна икономическа зона. По думите му това, което в момента е важно, не са доказателствата, които са били за съда, а „да се осигури сигурността на българските граждани, на транспортните маршрути, да защитим икономиката си“. Той отново се позова на заключенията на Европейския съвет, според които зад атаките в Черно море стои Русия. Гюров добави, че активирането на чл.4-ти от НАТО е била една от мерките, които е трябвало да бъдат предприети от българските властимащи.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към премиера Румен Радев заради позицията му относно атаките с дронове срещу кораби в Черно море. По време на среща с партийния актив във Враца Борисов заяви, че ситуацията поставя сериозни въпроси за сигурността на региона и реакцията на българското правителство. "Атаките с дронове в Черно море ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това“, заяви Борисов. Той коментира заключенията на Европейския съвет, според които атаките в Черно море идват от Русия, и разкритикува Радев за различните според него послания, които отправя в България и на европейско ниво.

Очаква се на българска територия да бъде разположена авиация от държава членка на НАТО във връзка със зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. "Скоро ще видите, че ще има присъствие на авиация на нашите територии от страна членка на НАТО“, заяви министърът. Той обясни, че ограниченията за преминаване на военни кораби през турските проливи, произтичащи от Конвенцията от Монтрьо, налагат търсенето на други възможности за засилване на сигурността в региона.