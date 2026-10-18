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Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса

Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса
АП/БТА

Руската страна редовно съобщава, че взема на прицел подобни плавателни съдове в Черно море

Русия обяви днес, че е нанесла удари по два товарни кораба с доставки за украинската армия в близост до пристанището на Одеса, съобщи агенция ТАСС. Към момента тези твърдения не са проверени по независим път.

Според официалното съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация от тази сутрин, руските въоръжени сили са поразили през нощта с дронове плавателен съд, превозващ военни товари и стоки с възможна двойна употреба, на 30 километра от Одеса. По-късно следобед ведомството докладва за сходен удар, извършен на 50 километра от същото пристанище.

Това се случва, след като вчера сутринта руското военно министерство отново обяви за поразен товарен кораб с военни доставки за Украйна. Руската страна редовно съобщава, че взема на прицел подобни плавателни съдове в Черно море и украинските пристанища, но и тези твърдения остават без независимо потвърждение.

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