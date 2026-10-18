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Русия обещава дизел за САЩ до 20 дни след подписването на договорите

Русия обещава дизел за САЩ до 20 дни след подписването на договорите
Снимка: БТА

Москва преговаря за търговските условия по обявената от Доналд Тръмп сделка, докато руският вицепремиер Александър Новак предупреждава, че Европа няма достатъчно алтернативи на руския втечнен газ

Доставките на руски дизел за американския пазар могат да започнат в рамките на 15 до 20 дни след подписването на съответните договори. Това заяви руският вицепремиер с ресор енергетика Александър Новак в интервю за държавната медия "Вести", излъчено днес, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обяви миналата седмица споразумение с Москва, според което Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар. Сделката се разглежда от някои като опит за понижаване на цените на горивата за американските потребители преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, отбелязва АФП.

"В момента текат преговори относно търговските условия, т.е. фактически относно сключването на договорите", каза Новак за договореностите, обявени от Тръмп.

"Веднага след подписването им горивото ще постъпи на пазарите, в случая на американските пазари, в срок от 15 до 20 дни", добави той, без да посочва кога се очаква да бъдат подписани договорите.

В сряда специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че Москва очаква първите договори за износ на дизелово гориво да бъдат подписани през следващите дни.

Руският вицепремиер коментира и доставките на втечнен природен газ от Русия за европейски държави. По думите му те не намаляват, въпреки че Европейският съюз планира да забрани вноса на руски втечнен газ от 1 януари 2027 г.

"За 9 месеца в Европа са доставени 12 млн. тона втечнен газ. Това е дори повече, отколкото през миналата година. Създава се впечатлението, че нашите европейски партньори искат да запълнят запасите си по-бързо, да купят повече до 1 януари", каза Новак.

Той смята, че при настоящите условия на световния пазар европейските държави няма да могат да компенсират недостига на природен газ.

"Убедени сме, че засега няма с какво да се покрие дефицитът, тъй като Ормузкият пролив е затворен, а заводът в Катар беше спрян в резултат на атаки през март. Ето защо, според мен, европейските политици се прострелват в крака, ако забраняват доставките, включително и от Русия", подчерта Новак.

По думите му руският втечнен природен газ заема около 20% от европейския пазар.

През март ескалацията на военните действия в Близкия изток доведе до спиране на производството на втечнен природен газ в завода на "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) в Рас Лафан, Катар, който е най-големият обект за втечняване на газ в света. Техническа авария през юни затрудни ремонтите и планираното възстановяване на пълния производствен капацитет.

В началото на 2026 г. ЕС прие правила за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ по вече подписани дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 г., а за доставките по газопроводи срокът е не по-късно от 30 ноември 2027 г.

По-рано през октомври председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент, че делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45% преди четири години, преди руската инвазия в Украйна, до 12% към момента.

 
 

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