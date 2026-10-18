Новини
Търси
Подкаст
Политика

Антон Кутев: Европа трябва да започне преговори с Русия

Антон Кутев: Европа трябва да започне преговори с Русия
БТА

Според депутата от "Прогресивна България" премиерът говори много по-смело по международни теми в сравнение с предходни кабинети

България не трябва да прибързва с изводите за атаките в Черно море, преди да има неоспорими доказателства. Това мнение изрази в ефира на бТВ народният представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев. По думите му Европа трябва да намери начин да започне преговори с Русия.

Той коментира, че позицията на Европейския съвет, посочваща Русия като виновник за ударите с дронове в изключителните икономически зони на България и Румъния, има ясна политическа цел. Кутев обаче допълни, че това не означава, че страната ни трябва да блокира подобни общоевропейски актове.

По отношение на вътрешнополитическия дебат той изрази несъгласие с критиките на Даниел Митов относно изказванията на премиера Румен Радев. Според Кутев премиерът говори много по-смело по международни теми в сравнение с предходни кабинети, а говоренето в ЕС винаги е прецизирано. Настояването на неговата политическа сила е първо да се установят и съберат фактите, а едва след това да се съобщават публично, като даде пример с променените впоследствие версии за взривовете по газопроводите „Северен поток“.

Кутев анализира и сделката за дизелово гориво между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. По думите му коментарите на българския премиер по темата не означават непременно подкрепа. Той поясни, че това споразумение има за цел да свали цените на горивата в САЩ, а влиянието му върху световните пазари би могло да се усети косвено и в Европа, без това да зависи от волята на София.

Във връзка с променящата се роля на САЩ и постепенното отдръпване на Вашингтон от подкрепата за Киев, представителят на „Прогресивна България“ предупреди, че финансовата тежест върху Европа нараства. Според него засилените разходи за отбрана не трябва да ощетяват други сектори. „Европа трябва да инвестира повече в отбраната си, но според мен трябва да инвестира и в наука, в социални сфери и в кохезия“, заяви Кутев.

Той допълни, че евентуални разговори на премиера Радев с Владимир Путин за войната в Украйна трябва да бъдат координирани на ниво Европейска комисия, като подчерта, че диалогът не означава оправдаване на руската агресия. „За да се свърши войната, както всяка война, трябва да се седне на масата на преговорите и на тези преговори по някакъв начин някой трябва да разговаря“, коментира Кутев, призовавайки европейските политици да направят максимума за спиране на конфликта.

Той алармира за рисковете от географско разрастване на напрежението, породени от инцидентите с дронове в Черно море. „Ние вече сме на крачка от разширяване на този конфликт“, каза Кутев и допълни, че „този изход от ситуацията няма да стане с мълчание“, а „трябва да върви с диалог.“

Още по темата

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 18.10.2026-та г.

Най-важното от България на 18.10.2026-та г.

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

Андрей Гюров: Реакцията на правителството беше закъсняла и хаотична

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

Водещи

Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж

Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж

  • Преди 6 минути
В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

В посока София: Камион катастрофира на АМ „Тракия“, има изтичане на гориво

  • Преди 16 минути
ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

  • Преди 23 минути
Левски излъга Спартак Плевен, продължава за Купата

Левски излъга Спартак Плевен, продължава за Купата

  • Преди 26 минути
Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми

Министър Пеев: Спряхме поръчки за 350 млн. евро в НКЖИ заради съмнения за схеми

  • Преди 40 минути
Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

  • Преди 49 минути
Най-важното от България на 18.10.2026-та г.

Най-важното от България на 18.10.2026-та г.

  • Преди 1 час
Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват

Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват

  • Преди 1 час
Антон Кутев: Европа трябва да започне преговори с Русия

Антон Кутев: Европа трябва да започне преговори с Русия

  • Преди 1 час
Тръмп подкрепи Нетаняху, обяви го за „велик партньор за мир“

Тръмп подкрепи Нетаняху, обяви го за „велик партньор за мир“

  • Преди 2 часа
NYT: САЩ искат Европа да поднови вноса на руски газ, за да спре войната в Украйна

NYT: САЩ искат Европа да поднови вноса на руски газ, за да спре войната в Украйна

  • Преди 2 часа
Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

  • Преди 2 часа
Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

Даниел Митов: Виждаме двама Радевци, които спорят помежду си

  • Преди 3 часа
Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

  • Преди 3 часа
Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса

Русия обяви, че е поразила два товарни кораба с военни доставки край Одеса

  • Преди 3 часа