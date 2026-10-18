Антон Кутев: Европа трябва да започне преговори с Русия

България не трябва да прибързва с изводите за атаките в Черно море, преди да има неоспорими доказателства. Това мнение изрази в ефира на бТВ народният представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев. По думите му Европа трябва да намери начин да започне преговори с Русия.

Той коментира, че позицията на Европейския съвет, посочваща Русия като виновник за ударите с дронове в изключителните икономически зони на България и Румъния, има ясна политическа цел. Кутев обаче допълни, че това не означава, че страната ни трябва да блокира подобни общоевропейски актове.

По отношение на вътрешнополитическия дебат той изрази несъгласие с критиките на Даниел Митов относно изказванията на премиера Румен Радев. Според Кутев премиерът говори много по-смело по международни теми в сравнение с предходни кабинети, а говоренето в ЕС винаги е прецизирано. Настояването на неговата политическа сила е първо да се установят и съберат фактите, а едва след това да се съобщават публично, като даде пример с променените впоследствие версии за взривовете по газопроводите „Северен поток“.

Кутев анализира и сделката за дизелово гориво между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. По думите му коментарите на българския премиер по темата не означават непременно подкрепа. Той поясни, че това споразумение има за цел да свали цените на горивата в САЩ, а влиянието му върху световните пазари би могло да се усети косвено и в Европа, без това да зависи от волята на София.

Във връзка с променящата се роля на САЩ и постепенното отдръпване на Вашингтон от подкрепата за Киев, представителят на „Прогресивна България“ предупреди, че финансовата тежест върху Европа нараства. Според него засилените разходи за отбрана не трябва да ощетяват други сектори. „Европа трябва да инвестира повече в отбраната си, но според мен трябва да инвестира и в наука, в социални сфери и в кохезия“, заяви Кутев.

Той допълни, че евентуални разговори на премиера Радев с Владимир Путин за войната в Украйна трябва да бъдат координирани на ниво Европейска комисия, като подчерта, че диалогът не означава оправдаване на руската агресия. „За да се свърши войната, както всяка война, трябва да се седне на масата на преговорите и на тези преговори по някакъв начин някой трябва да разговаря“, коментира Кутев, призовавайки европейските политици да направят максимума за спиране на конфликта.

Той алармира за рисковете от географско разрастване на напрежението, породени от инцидентите с дронове в Черно море. „Ние вече сме на крачка от разширяване на този конфликт“, каза Кутев и допълни, че „този изход от ситуацията няма да стане с мълчание“, а „трябва да върви с диалог.“