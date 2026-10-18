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Изкуствен интелект „съблече“ десетки евродепутати: австрийска представителка разказа за фалшивите си голи изображения

Изкуствен интелект „съблече“ десетки евродепутати: австрийска представителка разказа за фалшивите си голи изображения

Ново проучване установява, че сексуализирани изображения, създадени с изкуствен интелект, са свързани с 50 членове на Европейския парламент. 46 от тях са жени. Днес австрийската евродепутатка Лена Шилинг разказа публично как е открила свои дигитално манипулирани снимки.

Австрийската евродепутатка Лена Шилинг научила, че в интернет се разпространяват нейни фалшиви голи изображения. На тях били използвани снимки от една от първите ѝ пресконференции, дигитално променени така, че да изглежда, че е без дрехи. „Почувствах отвращение“, разказва тя пред британския вестник The Guardian. Шилинг определя случилото се като опит за унижение и посегателство върху личността ѝ. 

Случаят излиза на фона на проучване на германския институт Agora Digitale Transformation. Изследователите са открили, че 50 евродепутати — 46 жени и четирима мъже — са били показани или свързани със сайтове за сексуализирани изображения, генерирани с изкуствен интелект. Според анализа около една на всеки шест жени в Европейския парламент е засегната от подобно съдържание. 

Това не са истински интимни снимки, направени или разпространени от самите жени. Става дума за изображения, създадени или манипулирани без тяхно съгласие, често чрез приложения, които цифрово „събличат“ човек на снимка. Шилинг казва, че и други засегнати евродепутатки се страхуват да говорят публично. Тя ги призовава да не изпитват срам: отговорността е на хората, които използват снимките им за унижение и тормоз. 

Шилинг и германската евродепутатка Тери Райнтке са сред инициаторите на писмо, подписано от 119 евродепутати. В него те настояват, че забраната на приложенията за създаване на такива изображения трябва да бъде придружена от реален контрол и механизми за прилагане. Според тях иначе платформите могат да продължат да работят чрез пропуски в правилата или от юрисдикции извън ЕС. Шилинг предупреждава, че жените трябва да могат да се кандидатират и да работят в политиката, без да се страхуват, че някой ще ги „съблече“ онлайн без тяхно съгласие. 

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