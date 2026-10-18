"Ботев" вкара четири на "Черноморец" и записа шеста поредна победа

"Ботев" (Пловдив) се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България, след като победи "Черноморец" (Бургас) с категоричното 4:0 на стадион "Лазур".

Пловдивчани срещнаха по-сериозна съпротива до 50-ата минута, когато водеха само с 1:0. В следващите 15 минути обаче отбелязаха още три попадения и окончателно решиха двубоя в своя полза.

С успеха "Ботев" продължава напред в надпреварата, докато един от водещите отбори във Втора лига приключва участието си още на 1/16-финалите.

За "Черноморец" това е трето поредно отпадане на този етап от турнира. През предишните два сезона бургазлии бяха отстранени съответно от "Локомотив" (Пловдив) и "Лудогорец".

Близо 3000 зрители присъстваха на стадион "Лазур", но домакините не успяха да се противопоставят на съперника си.

Поражението е първо за "Черноморец" във всички турнири от 23 август насам.

"Ботев" (Пловдив) пък записа шеста поредна победа във всички турнири, което е най-дългата успешна серия на отбора от 2019 година насам.

Така пловдивчани продължават участието си в турнира за Купата на България, докато "Черноморец" ще съсредоточи усилията си върху представянето във Втора лига.