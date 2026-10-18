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Ген. Бойков: Иновациите се случват за седмици, а въоръжение купуваме с години

Ген. Бойков: Иновациите се случват за седмици, а въоръжение купуваме с години
БТА

Командирът на Специалните сили заяви, че се работи за придобиване на ново оборудване и подготовка за противодействие на хибридни заплахи

Българските Специални сили работят за придобиване на модерно въоръжение и оборудване, както и за усвояване на нови умения за работа с дистанционни системи и противодействие на хибридни заплахи. Това заяви командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) бригаден генерал Божидар Бойков, цитиран от БТА.

Изказването му беше направено пред журналисти по време на церемонията за отбелязване на Деня на военния парашутист в София.

Според Бойков едно от основните предизвикателства пред армията е разминаването между скоростта на технологичните иновации и продължителността на процедурите за придобиване на ново оборудване.

Той посочи, че Специалните сили се стремят да се адаптират бързо към динамичната и високотехнологична среда, но закупуването на въоръжение и снаряжение често отнема години, докато новите технологии се развиват в рамките на седмици.

Командирът подчерта, че усилията са насочени както към модернизация на оборудването, така и към подготовка на военнослужещите за работа с дистанционни системи и нови видове заплахи.

Бойков коментира и изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че не се очаква български военнослужещи да бъдат изпращани извън страната.

По думите му всяко участие на армията в подобни действия зависи от политическо решение, а задачата на военнослужещите е да бъдат подготвени за изпълнението на възложените им мисии.

"Когато на армията ѝ се поставя задача, тя ще е готова да я изпълни, но решението не е наше“, посочи командирът на СКСО.

Той беше попитан и дали Специалните сили имат готовност да участват в спасителни и разузнавателни операции, включително при претърсване на кораби, поразени при атаки.

"Ние сме готови да действаме по всяко време“, заяви Бойков.

Командирът подчерта още, че България е член на НАТО и има задължение да защитава собствената си територия.

Изказването му поставя акцент върху необходимостта от по-бързо обновяване на въоръжението и поддържане на готовността на Специалните сили в условията на променяща се среда за сигурност.

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