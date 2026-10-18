Европа затваря вратата за руски туристи: Латвия поиска пълна визова забрана, България се оказва пред избор

Латвия поиска държавите от Европейския съюз да прекратят издаването на туристически визи на руски граждани. Призивът беше отправен от латвийския премиер Андрис Кулбергс в интервю за Financial Times, публикувано на 18 октомври 2026 г.

Кулбергс настоява ограничението да обхване целия Европейски съюз, а не да остане въпрос на решения, вземани поотделно от отделните държави. Според него свободното туристическо придвижване на руски граждани е несъвместимо с нарастващия брой предполагаеми саботажи, шпионски операции, кибератаки и нарушения с дронове, за които европейски правителства обвиняват Москва.

„Не позволявайте на руснаците да пътуват в Европа“, заявява латвийският премиер, използвайки далеч по-остър език от обичайния за европейската дипломация.

Той поставя и въпроса защо граждани на държава, определяна от ЕС като агресор, продължават да получават туристически достъп до Европа, докато войната в Украйна продължава, а държавите по източната граница на Съюза са изправени пред засилен натиск.

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Латвийският премиер отправя директна критика към европейски държави, които продължават да издават туристически визи на руски граждани. Сред посочените от него страни са Франция, Италия и Испания.

Според Кулбергс някои правителства не желаят да прекратят тази практика, защото руските посетители носят приходи за туристическия сектор. Неговата позиция е, че икономическата изгода не може да бъде поставяна над сигурността на Европейския съюз.

Призивът идва на фона на поредица от инциденти, които европейските власти разглеждат като част от руска хибридна кампания – опити за шпионаж, кибератаки, саботажи срещу инфраструктура и използване на дронове в близост до границите на НАТО.

Латвия има обща граница както с Русия, така и с Беларус и е сред държавите, които настояват за значително по-строг контрол по външната граница на ЕС.

Финландия и Естония вече подкрепиха общата забрана

Латвия не е сама в искането си. На 12 октомври финландският външен министър Елина Валтонен призова държавите от ЕС да прекратят издаването на туристически визи на руски граждани, докато Москва не сложи край на войната срещу Украйна.

Естония подкрепи финландското предложение ден по-късно. Така натискът вече идва от няколко държави по източната граница на Европейския съюз.

През юни Полша, Швеция, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Нидерландия, заедно с Норвегия и Исландия, поискаха нови общи ограничения върху туристическите визи за руснаци.

Последният призив на латвийския премиер обаче отива по-далеч – той настоява не просто за по-строги проверки и по-малко визи, а за фактическо прекратяване на туристическия достъп до Европейския съюз.

Подозрения, че визите се използват за хибридни операции

Основният аргумент на балтийските държави е, че туристическата виза вече не е само миграционен или морален въпрос, а проблем на сигурността.

Европейски представители предупреждават, че руски граждани, влизащи с туристически документи или използващи дипломатическо прикритие, са били свързвани с различни форми на хибридна дейност на територията на ЕС.

Сред най-често посочваните рискове са наблюдение на военни обекти, подготовка на саботажи, събиране на информация за критична инфраструктура и подпомагане на операции за влияние.

Това не означава, че всеки руски гражданин с туристическа виза представлява заплаха. Аргументът на поддръжниците на забраната е, че действащият режим оставя прекалено голяма възможност за проникване на лица, свързани с руските служби.

По информация на Радио „Свободна Европа“ сред обсъжданите в Брюксел варианти е дори пълна забрана на всички несъществени пътувания на руски граждани в Шенгенското пространство.

След пълното си присъединяване към Шенген България е част от общото пространство без вътрешен граничен контрол. Виза, издадена от една държава членка, по правило позволява пътуване и в останалите страни от зоната.

Това е и основният аргумент на държавите, които настояват за единна забрана. Ако едни членки прекратят издаването на туристически визи, а други продължат, руски граждани могат да влизат през по-либералните държави и след това да се придвижват в Шенген.

Евентуална общоевропейска мярка ще задължи и България да прилага договорените ограничения. Ако обаче не бъде постигнато общо решение, София ще трябва да определи собствената си позиция – дали да подкрепи настояването на балтийските и северните държави, или да се присъедини към страните, които защитават по-ограничителен и индивидуален подход.

Европейската комисия прие първата обща визова стратегия на ЕС през януари 2026 г., като обвърза визовата политика не само с мобилността и туризма, но и с геополитическата конкуренция, регионалната нестабилност и сигурността.

Забраната няма да засегне непременно всички руски граждани

Обсъжданото предложение е насочено основно към туристическите и другите несъществени пътувания. Това не означава автоматично прекратяване на всички възможности руски граждани да влизат в ЕС.

При подобни ограничения обикновено се предвиждат изключения за хуманитарни случаи, политически дисиденти, журналисти, близки на европейски граждани, студенти и хора, нуждаещи се от лечение. Точният обхват обаче ще зависи от евентуалното решение на европейско равнище.

Критиците на пълната забрана предупреждават, че колективното ограничаване на достъпа може да засегне хора, които са против режима на Владимир Путин или се опитват да напуснат Русия.

Поддръжниците ѝ отговарят, че туризмът не е основно човешко право и че гражданите на държава, водеща война срещу европейска страна, не могат да очакват обичайно ваканционно пътуване в ЕС, докато украинците живеят под постоянни удари.

Следващият спор в ЕС вече е на масата

Финландия, Естония и Латвия превърнаха забраната за руски туристически визи от национална позиция в общоевропейски въпрос. Към тях се присъединява все по-широк кръг държави, които разглеждат свободното влизане на руски туристи като пробив в европейската политика за сигурност.

Засега няма окончателно решение за обща забрана. Но натискът върху останалите столици расте, а след поредицата от предполагаеми руски хибридни операции спорът вече не е само дали Европа трябва да приема руски туристи.

Въпросът е дали Шенген може да запази различни национални режими за гражданите на Русия, без отворената врата на една държава да се превръща във вход към всички останали.