Митничари откриха над 1600 литра ракия с неясен произход при проверки

Общо 1606 литра ракия без доказан произход и качество, български бандерол и необходимите акцизни документи са задържани от митнически служители при две отделни проверки на територията на Териториална дирекция "Митница Варна“.

В периода от 14 до 17 октомври мобилни екипи на Централното митническо управление са извършили четири проверки в областите Варна и Шумен. Инспектирани са данъчни складове, туристически обекти и частни имоти с цел установяване на нарушения при производството, съхранението и продажбата на алкохол.

При една от проверките митничарите открили 431 литра ракия в туристически комплекс. Алкохолът бил съхраняван зад бара на ресторант, в други помещения и в склад на комплекса.

В пластмасови туби от вода били налети количества, обозначени като "кайсиева“, "гроздова“ и "сливова“ ракия. В менюто на заведението се предлагал и наливен алкохол под наименованието "домашна ракия“.

По този случай предстои съставяне на акт за нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

При втората проверка са открити още 1175 литра алкохол в два частни имота. Установено е, че количеството принадлежи на физическо лице, което в началото на проверката е продало на инспекторите наливна ракия без български бандерол.

В акцията са участвали служители на Централното митническо управление и Главна дирекция "Фискален контрол“ на Националната агенция за приходите.

На място са намерени съоръжения за изваряване на алкохол, които не са работели към момента на проверката, както и множество празни пластмасови туби.

Инспекторите са установили и липса на фискално устройство, за което е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Производството по случая продължава.

От началото на 2026 г. митническите служители са извършили над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти. Те представляват приблизително една трета от всички проверки по Закона за акцизите и данъчните складове.

При около 20% от проверките е установен алкохол с неясен произход, показват данните на митническите власти.