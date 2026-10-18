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Конкурсът през ноември, обектът вече е готов: Сигнал за нередности в "Дианабад"

Конкурсът през ноември, обектът вече е готов: Сигнал за нередности в "Дианабад"
Стопкадър/Канал 3

Район "Изгрев" е обявил конкурс за отдаване под наем на общински терен на 11 ноември, но според репортаж на "Канал 3" търговският обект на мястото вече е изграден

Конкурс за отдаване под наем на общински терен в столичния квартал "Дианабад" повдига въпроси за начина, по който се управлява общинската собственост, след като на мястото вече има изграден търговски обект, въпреки че процедурата предстои да се проведе.

За случая става ясно от репортаж на "Канал 3", публикуван в YouTube. Във видеото се показва обект в близост до 105-о училище и се представя конкурсна документация на Столична община - район "Изгрев".

Става въпрос за общински терен на улица "Васил Калчев", източно от магазин T-Market, за който е обявен конкурс за поставяне на преместваем търговски обект. 

Според представената документация площта, която ще бъде отдадена под наем, е 6,50 кв. м, а началната месечна наемна цена е 116 евро без ДДС.

Предвиденият срок на договора е пет години, като в конкурсните условия е посочено, че обектът трябва да бъде предназначен за хранене.

Конкурсът е насрочен за 11 ноември 2026 г. от 14:00 часа в сградата на район "Изгрев" на улица "Атанас Далчев" №12.

Документацията може да бъде закупена до 10 ноември срещу 50 евро, а крайният срок за подаване на оферти е същият ден до 17:00 часа.

В репортажа обаче се вижда вече изграден обект на посоченото място. Авторът поставя въпроса как е възможно това да се случи близо месец преди провеждането на конкурса.

"Как така непроведен конкурс, а сградата вече е направена?", пита той.

Според информация, която авторът на репортажа твърди, че е получил от живеещи в района, на мястото може да започне работа денонощен магазин за цигари и алкохол.

Това поражда допълнителни въпроси, тъй като в представената конкурсна документация е посочено предназначение за хранене. Към момента обаче няма потвърждение каква дейност действително ще се извършва в обекта.

Във видеото се обръща внимание и на близостта до 105-о училище и детска площадка.

Авторът поставя въпроса дали живеещите в района са били информирани за поставянето на обекта и дали са спазени всички необходими процедури.

Критики са отправени и към ръководството на район "Изгрев", като се настоява за обяснение на какво основание обектът е поставен преди провеждането на конкурса.

В репортажа се отправя призив към компетентните институции, включително прокуратурата, да проверят случая.

Основният въпрос е дали вече изграденият обект действително се намира върху терена, включен в конкурсната процедура, и ако това е така, на какво правно основание е поставен.

Представената във видеото информация не установява сама по себе си нарушение, но поставя въпроси за прозрачността на процедурата и начина, по който се стопанисва общинският терен.

От значение е и дали районната администрация е издала необходимите разрешения за поставяне на обекта, както и дали той отговаря на предвиденото предназначение.

Конкурсът предстои да се проведе на 11 ноември, а въпросът защо на посоченото място вече има изграден обект остава без изяснен отговор в представения репортаж.

Повече вижте във видеото на "Канал 3": https://youtu.be/UtKUPlCaqcQ?si=Fr3sgi1E4DT3ichb

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