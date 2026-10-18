"Фортуна" уволни треньора си след загуба, Илия Груев запазва поста

Германският третодивизионен "Фортуна" (Дюселдорф) освободи старши треньора Александър Енде след домакинската загуба с 1:3 от "Саарбрюкен" на 17 октомври.

Заедно с Енде клуба напуска и неговият помощник Златко Мухович, съобщават от "Фортуна".

В треньорския щаб остава бившият български национал Илия Груев, който работи в клуба от около година. Името му не фигурира сред освободените специалисти.

Временно начело на отбора застава Йенс Лангенеке, който досега е водил състава на "Фортуна" до 23 години.

Решението за треньорската промяна идва след неубедителното начало на сезона. Отборът, който изпадна от Втора Бундеслига, започна кампанията с амбиции за бързо завръщане във второто ниво на германския футбол.

След последната загуба "Фортуна" заема деветото място в Трета лига с 14 точки.

Поражението от "Саарбрюкен" с 1:3 се оказа последният мач на Александър Енде начело на тима.Ръководството ще трябва да намери постоянен негов заместник, докато отборът продължава борбата си за по-предно класиране.