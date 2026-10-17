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Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов беше избран за президент на Българската федерация по борба по време на Общото събрание на организацията, проведено в Националната спортна академия „Васил Левски“. Станка Златева беше освободена от длъжност и отговорност с пълно единодушие на останалите в залата делегати, а Тодор Ангелов получи подкрепата на 94 клуба.

Енчо Керязов: Нов национален стадион засега не е на дневен ред

Идеята за изграждането на нов национален стадион в България остава на ранен етап и не се предвижда непосредственото ѝ реализиране. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той посочи, че настоящият приоритет е подобряването на съществуващата спортна инфраструктура. Керязов подкрепи и предлаганите от правителството ограничения върху хазарта и рекламата му в спорта.

На косъм от трагедия в Зимния дворец: Стъкло падна на сантиметри от деца

Опасен инцидент в Зимния дворец на спорта в София можеше да завърши с тежки последствия. Стъкло с внушителни размери падна от покрива на съоръжението по време на мач по хокей на лед между юношеските формации на ЦСКА и НСА. Инцидентът се е случил, докато на леда са били 12-годишни деца.

Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец победи Берое с 3:0 в Стара Загора и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. Разрадчани се затрудниха през първото полувреме, но след почивката бързо решиха нещата в своя полза. За това помогна и червен картон на вратаря Иван Гошев в 75-ата минута за игра с ръка извън наказателното поле.

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър и Симеон Николови в състава, започна по възможно най-добрия начин новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей надиграха категорично като гости коравия тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) в първия мач от първия кръг на първенството.

 

 

 

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