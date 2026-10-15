Най-важното от спорта на 15.10.2026 година

Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка

Левски спечели първата си точка в основната фаза на Лига Европа след драматично равенство 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. „Сините“ издържаха на ранния натиск, а попадение на Евертон Бала беше отменено след намеса на ВАР. Малко по-късно Рейналдо се измъкна зад защитата и хладнокръвно даде аванс на българския тим.

След почивката НЕК притисна Левски и стигна до изравняването след тежка грешка на Светослав Вуцов, от която Тярон Чери се възползва за 1:1. Гостите можеха отново да поведат, но Армстронг Око-Флекс пропусна сам срещу вратаря.

В добавеното време Вуцов се реваншира с великолепно спасяване срещу Браян Линсен и запази точката. След загубата от Залцбург на старта Левски показа характер в Ниймеген и вече има първа точка в турнира.

ЦСКА се бори до последно, но преклони глава пред Монако

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако на старта на основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ започнаха смело, но бяха наказани още във втората минута, когато Парис Брунер завърши бърза контраатака. Тимът на Маркус Гиздол отговори с натиск и няколко неточни удара, но малко преди почивката Ансу Фати удвои аванса на гостите след асистенция на Брунер.

Българският отбор не се предаде и продължи да атакува през второто полувреме. Влезлият като резерва Жоел Цварц върна надеждите с точен удар с глава след корнер и намали на 1:2.

В заключителните минути ЦСКА хвърли всички сили в търсене на изравняването, но втори гол не дойде. „Червените“ останаха без точка, но заслужиха аплодисментите с характера и смелата си игра срещу един от фаворитите в турнира.

УЕФА обнови историята на ЦСКА в европейските турнири

УЕФА направи важна промяна в официалния си сайт, като обедини европейската статистика на ЦСКА от периодите преди и след 2016 година.

До момента европейската футболна централа поддържаше два отделни профила на „армейците“. Единият включваше представянето на отбора до 2016 година, а в другия бяха отразени резултатите и постиженията през последното десетилетие.

След промяната всички данни вече са събрани в общ профил. Това доведе и до размествания в индивидуалните класации на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

Никола Цолов остава уверен, че може да си върне лидерската позиция и да спечели шампионската титла във Формула 2. Два кръга преди края на сезона 19-годишният пилот на Кампос Рейсинг заема второто място в класирането.

Българинът беше начело през голяма част от кампанията, след като постигна три последователни победи в средата на сезона и натрупа общо шест успеха. След 12-ия кръг обаче Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг го измести от върха.

Цолов има 200 точки и изостава само със седем от бразилеца. Трети със 189 точки е Алекс Дън от Родин Моторспорт. Финалните два кръга ще се проведат в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември и началото на декември.

Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. Германецът победи деветия поставен Алекс де Минор с 6:4, 6:4 за 78 минути.

Зверев контролираше срещата и реализира по един пробив във всеки от двата сета. Той не предостави сериозни възможности на австралиеца и взе реванш за поражението си от него на „Лейвър Къп“ в края на септември.

Предишната победа на германеца срещу Де Минор беше през 2024 година, когато го надви в три сета на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“.