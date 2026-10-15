Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка

Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка
Facebook/ PFC Levski

Рейналдо даде аванс на „сините“, но НЕК изравни след груба грешка на Светослав Вуцов

Левски спечели първата си точка в основната фаза на Лига Европа след драматично равенство 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. „Сините“ поведоха с гол на Рейналдо, допуснаха изравняване след тежка грешка на Светослав Вуцов, но именно вратарят спаси отбора с блестяща намеса в добавеното време.

Футболистите на Хулио Веласкес започнаха смело и атакуваха още в първите секунди. Домакините обаче бързо поеха инициативата и поставиха Левски под сериозен натиск.

„Сините“ изпитваха трудности при изнасянето на топката, а Вуцов трябваше да се намесва още в началните минути. Българският вратар направи ключово спасяване след удар от близка дистанция и запази равенството.

Левски отговори с бърза атака, при която Сержиньо се измъкна от защитата и подаде към Евертон Бала. Бразилецът се разписа при добавката, но радостта на гостите беше прекъсната след намесата на ВАР, който отмени попадението.

Отмененият гол не пречупи столичани. Давид Кусо и Майкон опитаха удари, а Рейналдо на два пъти успя да се измъкне зад отбраната на НЕК. Първият му изстрел беше крайно неточен, но при следващата възможност нападателят не сгреши.

Рейналдо отново надбяга защитата, остана сам срещу Гонсало Кретас и този път хладнокръвно изпрати топката в мрежата. Попадението даде заслужен аванс на Левски и хвърли сектора с българските привърженици в екстаз.

След почивката НЕК увеличи натиска. Домакините задържаха Левски дълбоко в собствената му половина и започнаха да редят атака след атака. Вуцов трябваше да отрази няколко удара, включително опасен опит на Душан Тадич.

Хулио Веласкес реагира с включването на Армстронг Око-Флекс и Гашпер Търдин, но натискът на нидерландците не отслабна.

Изравнителният гол дойде след болезнена грешка на Вуцов. Вратарят получи върната топка и опита подаване в обратна посока, но тя попадна право в Тярон Чери. Капитанът на НЕК се възползва от подаръка и отбеляза за 1:1.

Левски можеше да поведе отново, когато Око-Флекс беше изведен сам срещу Кретас. Крилото стреля, но вратарят на домакините спаси и запази равенството.

Последните минути се превърнаха в изпитание за „сините“. НЕК атакуваше с все повече футболисти, а гостите трудно напускаха собствената си половина.

В добавеното време Браян Линсен получи възможност да донесе победата на домакините. Тогава Вуцов се реваншира за грешката си с великолепно спасяване, което запази точката за Левски.

Секунди по-късно последният сигнал сложи край на драмата. „Сините“ не успяха да задържат аванса си, но устояха на тежкия натиск и си тръгнаха от Ниймеген с първата точка в турнира.

След минималното поражение от Залцбург на старта Левски показа характер на „Гофертстадион“. Рейналдо даде надежда, Вуцов я постави под заплаха, а после сам я спаси в последния възможен момент.

Още по темата

По коя телевизия да гледаме НЕК Ниймеген - Левски в Лига Европа?

По коя телевизия да гледаме НЕК Ниймеген - Левски в Лига Европа?

В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

Ниската земя е прокълнато място за Левски

Ниската земя е прокълнато място за Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 15.10.2026 година

Най-важното от спорта на 15.10.2026 година

На живо: НЕК изравнява резултата след груба грешка на Вуцов

На живо: НЕК изравнява резултата след груба грешка на Вуцов

На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Водещи

Най-важното от спорта на 15.10.2026 година

Най-важното от спорта на 15.10.2026 година

  • Преди 60 минути
Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка

Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка

  • Преди 1 час
На живо: НЕК изравнява резултата след груба грешка на Вуцов

На живо: НЕК изравнява резултата след груба грешка на Вуцов

  • Преди 2 часа
Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

  • Преди 2 часа
Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

  • Преди 2 часа
На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

  • Преди 2 часа
ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

  • Преди 2 часа
80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

  • Преди 3 часа
На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

  • Преди 3 часа
КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

  • Преди 3 часа
САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

  • Преди 3 часа
Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

  • Преди 3 часа
Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

  • Преди 3 часа