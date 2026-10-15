Левски издържа в Ниймеген и спечели първата си точка

Левски спечели първата си точка в основната фаза на Лига Европа след драматично равенство 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. „Сините“ поведоха с гол на Рейналдо, допуснаха изравняване след тежка грешка на Светослав Вуцов, но именно вратарят спаси отбора с блестяща намеса в добавеното време.

Футболистите на Хулио Веласкес започнаха смело и атакуваха още в първите секунди. Домакините обаче бързо поеха инициативата и поставиха Левски под сериозен натиск.

„Сините“ изпитваха трудности при изнасянето на топката, а Вуцов трябваше да се намесва още в началните минути. Българският вратар направи ключово спасяване след удар от близка дистанция и запази равенството.

Левски отговори с бърза атака, при която Сержиньо се измъкна от защитата и подаде към Евертон Бала. Бразилецът се разписа при добавката, но радостта на гостите беше прекъсната след намесата на ВАР, който отмени попадението.

Отмененият гол не пречупи столичани. Давид Кусо и Майкон опитаха удари, а Рейналдо на два пъти успя да се измъкне зад отбраната на НЕК. Първият му изстрел беше крайно неточен, но при следващата възможност нападателят не сгреши.

Рейналдо отново надбяга защитата, остана сам срещу Гонсало Кретас и този път хладнокръвно изпрати топката в мрежата. Попадението даде заслужен аванс на Левски и хвърли сектора с българските привърженици в екстаз.

След почивката НЕК увеличи натиска. Домакините задържаха Левски дълбоко в собствената му половина и започнаха да редят атака след атака. Вуцов трябваше да отрази няколко удара, включително опасен опит на Душан Тадич.

Хулио Веласкес реагира с включването на Армстронг Око-Флекс и Гашпер Търдин, но натискът на нидерландците не отслабна.

Изравнителният гол дойде след болезнена грешка на Вуцов. Вратарят получи върната топка и опита подаване в обратна посока, но тя попадна право в Тярон Чери. Капитанът на НЕК се възползва от подаръка и отбеляза за 1:1.

Левски можеше да поведе отново, когато Око-Флекс беше изведен сам срещу Кретас. Крилото стреля, но вратарят на домакините спаси и запази равенството.

Последните минути се превърнаха в изпитание за „сините“. НЕК атакуваше с все повече футболисти, а гостите трудно напускаха собствената си половина.

В добавеното време Браян Линсен получи възможност да донесе победата на домакините. Тогава Вуцов се реваншира за грешката си с великолепно спасяване, което запази точката за Левски.

Секунди по-късно последният сигнал сложи край на драмата. „Сините“ не успяха да задържат аванса си, но устояха на тежкия натиск и си тръгнаха от Ниймеген с първата точка в турнира.

След минималното поражение от Залцбург на старта Левски показа характер на „Гофертстадион“. Рейналдо даде надежда, Вуцов я постави под заплаха, а после сам я спаси в последния възможен момент.