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УЕФА обнови историята на ЦСКА в европейските турнири

УЕФА обнови историята на ЦСКА в европейските турнири
Facebook/CSKA

Статистиката на „червените“ преди и след 2016 година вече е събрана в един профил

УЕФА направи важна промяна в официалния си сайт, като обедини европейската статистика на ЦСКА от периодите преди и след 2016 година.

До момента европейската футболна централа поддържаше два отделни профила на „армейците“. Единият включваше представянето на отбора до 2016 година, а в другия бяха отразени резултатите и постиженията през последното десетилетие.

След промяната всички данни вече са събрани в общ профил. Това доведе и до размествания в индивидуалните класации на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Преди обединяването Али Соу беше посочен като водещ реализатор на „червените“ в Лига Европа и нейния предшественик - Купата на УЕФА, с пет попадения.

Начело в актуализираната класация вече е Димитър Бербатов със седем гола. След него се нарежда Велизар Димитров с шест, а Владимир Манчев, Али Соу и Тиаго Родригес имат по пет попадения.

Промяната се отразява и върху статистиката за най-много изиграни европейски мачове с екипа на ЦСКА. Лидер е Тодор Янчев с 45 участия, следван от Йордан Тодоров с 30 и Велизар Димитров с 26.

И тримата са представлявали „армейците“ преди 2016 година, а постиженията им вече са включени в общата статистическа история на 31-кратните шампиони на България.

Обединяването на профилите премахва досегашното разделение и представя участията на ЦСКА в турнирите на УЕФА като част от една обща клубна история.

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