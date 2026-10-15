ЦСКА обяви групата за Монако, Гбамен и Брахими са аут

ЦСКА обяви група от 22 футболисти за домакинството на Монако от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Двубоят е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Маркус Гиздол няма да може да разчита на Жан-Филип Гбамен. Защитникът остава извън състава по здравословни причини, след като пропусна и победата с 3:2 над ЦСКА 1948.

Мохамед Брахими също няма да участва. Универсалният футболист е наказан заради червения картон, който получи в първия мач срещу ОФИ Крит.

В разширения състав попаднаха трима млади футболисти - вратарят Даниел Николов, защитникът Алекс Тунчев и полузащитникът Васил Каймаканов.

Групата на ЦСКА:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Давид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда.

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Исак Соле, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Лео Перейра, Каталин Иту, Васил Каймаканов.

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.