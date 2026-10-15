ЦСКА обяви групата за Монако, Гбамен и Брахими са аут
Маркус Гиздол избра 22 футболисти за европейския сблъсък.
ЦСКА обяви група от 22 футболисти за домакинството на Монако от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.
Двубоят е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
Маркус Гиздол няма да може да разчита на Жан-Филип Гбамен. Защитникът остава извън състава по здравословни причини, след като пропусна и победата с 3:2 над ЦСКА 1948.
Мохамед Брахими също няма да участва. Универсалният футболист е наказан заради червения картон, който получи в първия мач срещу ОФИ Крит.
В разширения състав попаднаха трима млади футболисти - вратарят Даниел Николов, защитникът Алекс Тунчев и полузащитникът Васил Каймаканов.
Групата на ЦСКА:
Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.
Защитници: Давид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда.
Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Исак Соле, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Лео Перейра, Каталин Иту, Васил Каймаканов.
Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.