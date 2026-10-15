Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. Германецът победи деветия поставен Алекс де Минор с 6:4, 6:4 за 78 минути.

Зверев контролираше срещата и реализира по един пробив във всеки от двата сета. Той не предостави сериозни възможности на австралиеца и взе реванш за поражението си от него на „Лейвър Къп“ в края на септември.

Предишната победа на германеца срещу Де Минор беше през 2024 година, когато го надви в три сета на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“.

За 29-годишния Зверев, който вече си гарантира завършването на сезона като номер 1 в света, това е пети полуфинал на турнир от сериите „Мастърс“ през настоящата кампания.

По този показател той се изравни с Яник Синер. Италианецът обаче спечели и петте турнира от тази категория, в които достигна до полуфиналната фаза.

Следващият съперник на Зверев ще бъде Алехандро Давидович Фокина. Испанецът продължи напред, след като Артюр Жеа се отказа заради физически проблем при резултат 4:1 в полза на Давидович Фокина в първия сет.