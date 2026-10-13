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Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай
БТА

Финалистът от 2019 година ще играе с Алекс Де Минор в спор за място на полуфиналите

Финалистът от 2019 година Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай. Поственият под №1 в схемата победи трудно Александър Бублик (Казахстан) след 7:6(6), 4:6, 7:6(1). Следващият съперник на Зверев е автралиецът Алекс Де Минор.

Александър Зверев написа история - завършва 2026 година като номер 1 в света

Зверев ще завърши 2026 като №1 в световната ранглиста и натрупаното самочувствие през годината си пролича във важните моменти. Германецът пласира повече печеливши удари (49 срещу 46) и направи по-малко непредизвикани грешки (23 срещу 36), за да намали изоставането си срещу Бублик в това съперничество. Представителят на Казахстан имаше предимство от 3:1 успеха преди днешния им дуел.

Бублик загуби мача, въпреки че направи два пробива в мача срещу само един за Зверев. Шампионът от „Ролан Гарос" и US Open обаче беше по-точен на първи сервис (77%), а в третия сет вдигна този показател на 85% спечелени точки. Бублик записа 20 аса срещу 15 за Зверев.

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