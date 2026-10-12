Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Карлос Алкарас не скри разочарованието си след изненадващото отпадане в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Световният номер 3 загуби от Зизу Бергс със 5:7, 6:7(4) след малко повече от два часа игра.

Белгиецът сервира за победата при 6:5 във втория сет, но Алкарас успя да върне пробива. В тайбрека обаче Бергс запази самообладание и стигна до най-големия успех в кариерата си.

Статистиката показа проблемите на испанеца. Той завърши с едва 16 печеливши удара и 27 непредизвикани грешки, а при ретур спечели само 21 процента от точките след първи сервис на съперника.

„Наистина е трудно да извлека нещо положително от днешния мач. В момента в главата ми идват само негативни мисли. През следващите дни ще се опитам да погледна по-трезво на нещата и да анализирам срещата с моя треньор и екипа“, заяви Алкарас.

Испанецът призна, че не е успял да намери ритъма и позицията си при посрещане.

„Не играх по начина, по който исках. Допуснах много грешки и не намерих добра позиция на ретур. Бергс сервираше наистина добре, но дори когато влизах в разиграванията, отново грешах. Не се чувствах комфортно с ударите си и не намерих решение“, добави той.

Поражението дойде само седмица след титлата на Алкарас в Токио - първия му трофей след четиримесечно отсъствие заради контузия в китката. След завръщането си испанецът достигна четвъртфиналите на US Open, представи се силно на „Лейвър Къп“ и триумфира в японската столица.