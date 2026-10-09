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Машина за асове елиминира Джокович още на старта в Шанхай

Машина за асове елиминира Джокович още на старта в Шанхай
БТА

Сърбинът призна за умора след титлата в Пекин

Новак Джокович загуби още първия си мач и отпадна от Мастърса в Шанхай. 39-годишният сърбин не успя да се пребори с поляка Хуберт Хуркач, който надделя след 6:4, 6:3. Само преди няколко дни Джокович спечели титлата в Пекин, но сега призна, че има натрупана умора.

Новак Джокович спечели титла №102 в кариерата си

„Не бях дори близо до начина, по който играх в Пекин. Проличиа си умората, липсваше свежест в ударите ми. Кортът тук е по-бърз, а добре насочените му сервиси не ми позволиха да вляза в ритъм. Планирам да участвам само на Мастърса в Париж до края на годината, а след това ще видим", заяви носителят на рекордите 24 титли от Големия шлем.

Хуркач направи по един пробив в двата сета, докато Джокович не успя да се възползва от двете си възможности за брей. Полякът завърши срещата и с 13 аса, което не е учудващо с ръста му от 196 сантиметра. Това е първа победа за него срещу Джокович от 9 мача.

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