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Най-важното от спорта на 14.10.2026 година

Най-важното от спорта на 14.10.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Официално: ЦСКА стъпи във владение на стадион „Българска армия"

ЦСКА официално стъпи във владение на стадион „Българска армия", съобщиха от клуба с публикация в социалните мрежи. Към нея е приложена и снимка на спортния министър Енчо Керязов, който е стиснал ръката на изпълнителния директор на „армейците" Вангел Вангелов. 

Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС

Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новия турнир на БФС - Купата на елита. „Канарчетата" победиха Ботев Враца с 2:0, въпреки че пропуснаха дузпа. Франклин Маскоте и Карлос Меоти бяха точни за „жълто-черните", които в спор за място на финала чакат победителя от сблъсъка ЦСКА - ЦСКА 1948.

Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

Левски ще остане верен на стила си и иска да печели със собствения си почерк, заяви треньорът Хулио Веласкес в навечерието на мача в НЕК Наймеген в Лига Европа. „Сините" загубиха първия си двубой в турнира срещу РБ Залцбург (0:1), но Веласкес вярва, че това няма да се повтори при гостуването в Ниската земя.

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол определи предстоящото домакинство на Монако в Лигата на конференциите като сериозно изпитание. Германският специалист призна класата на съперника, но подчерта, че „червените“ ще излязат на терена с вяра в собствените си възможности.

Стефка Костадинова се появи на Общото събрание на БОК

Бившият председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова изненадващо се появи на първото Общо събрание на новата власт. Тъкмо хора от екипа на Костадинова блокираха вписването на Весела Лечева в продължение на месеци и застрашиха съществуването на организацията.

Приключва ли драмата във федерацията по вдигане на тежести?

Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в Търговския регистър до дни. Това трябва да сложи край на продължилата близо десет месеца съдебна битка и да позволи на централата да възстанови нормалната си работа.

 

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