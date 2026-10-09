Най-важното от спорта на 09.10.2026 година

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков е готов да сложи край на кариерата си след поредните скандали в българската федерация. Украинецът с български паспорт, действащият европейски шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян останаха извън състава на България за световното първенство в Казахстан този месец. Това се случва за втора поредна година.

PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон

Никола Цолов може да направи първото си участие в официален уикенд от Формула 1 още преди края на октомври. Според информация на PitLane24. Българския лъв е възможно да получи шанс в първата свободна тренировка в Мексико на 30 октомври. Това може да се окаже и важен тест за бъдещето му в програмата на Ред Бул.

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

ЦСКА най-вероятно ще изиграе първия си мач на изцяло новия стадион „Българска армия“ срещу Славия. Столичното дерби е насрочено за 30 октомври (петък), но почти сигурно датата ще бъде променена. Ръководството на „армейците“ иска първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден. Около откриването на новия стадион се очаква клубът да отложи дербито с Лудогорец, което по програма трябва да се играе навръх Димитровден (26 октомври).

Веласкес: Искам още дълго време да остана в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на обичайната си пресконференция след паузата в първенството и преди гостуването на Черно море във Варна. Той разкри подробности около отбора, развитието на контузените играчи, очакванията от срещата, както и си пожела да се задържи още дълго в Левски заради обичта на хората.

Личният лекар на Марадона може да влезе в затвора за 12 години

Аржентинската прокуратура поиска присъда от 12 години лишаване от свобода и десетгодишна забрана за упражняване на професията за неврохирурга Леополдо Луке, съобщава „Марка". Това е личният лекар на Диего Марадона, който е обвинен за смъртта му на 25 ноември 2020 година.