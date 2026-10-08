Най-важното от спорта на 08.10.2026 година

ЦСКА обяви пълния щаб на Маркус Гиздол

ЦСКА официално представи треньорския щаб на Маркус Гиздол. Германският специалист ще работи с двама свои сънародници и петима българи.

Помощници на 57-годишния наставник ще бъдат Райнер Видмайер и Якоб Браун. Двамата пристигат заедно с Гиздол и познават добре неговите методи и изисквания.

Треньор на вратарите ще бъде Ивайло Иванов. До момента той работеше основно във втория отбор на ЦСКА, а след оставката на Христо Янев помагаше на Даниел Моралес при подготовката на представителния състав.

Лудогорец обясни защо отказа участие в Купата на Елита

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков разкри защо клубът е отказал участие в новия турнир Купа на Елита пред Дарик радио и Dsport.

Решението е взето още през миналия сезон заради натоварената програма и условията в регламента. Според тях домакин на четвъртфиналите и полуфиналите е отборът с по-висока посещаемост през предходната кампания.

Това означава, че Лудогорец вероятно би гостувал във всеки свой двубой, което според клуба създава допълнително натоварване за футболистите.

„Още миналата година отказахме участие заради изключително сгъстената програма и регламента, според който щяхме да гостуваме във всички мачове. Това е свързано с много пътуване и липса на достатъчно време за възстановяване“, заяви Караманджуков.

17-годишният Иван Иванов продължава победния си ход в Италия

Иван Иванов достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният българин, който е поставен под номер 5 в схемата, победи представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4 за точно 100 минути.

Иванов започна силно срещата и поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той изоставаше с 3:4, но спечели следващите три гейма и приключи двубоя в два сета.

За място на полуфиналите българският национал за Купа „Дейвис“ ще играе срещу победителя от срещата между поставения под номер 3 Лоран Локоли от Франция и италианеца Габриеле Пенафорти.

Сестри Стоеви пометоха италианки и продължават напред във Финландия

Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора убедителна победа на двойки жени на турнира по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа, Финландия.

Поставените под номер 3 българки надиграха италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7 само за 32 минути.

Петкратните европейски шампионки контролираха изцяло двубоя и не позволиха на съперничките си да стигнат до двуцифрен брой точки във втория гейм.

Бивш световен шампион спря Ивайло Иванов на Мондиала по джудо

Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна след третата си среща в категория до 90 килограма на Световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан.

Българинът започна участието си с успех срещу 24-годишния унгарец Петер Шафрани с „вадзари“.

Във втория кръг Иванов надделя над Абдала Абделсамеа от Египет с „юко“ и продължи към следващата фаза на турнира.

В третия си двубой българският национал се изправи срещу бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов. Представителят на Сърбия спечели срещата с „ипон“ и сложи край на участието на Иванов.