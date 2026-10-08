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Бивш световен шампион спря Ивайло Иванов на Мондиала по джудо

Бивш световен шампион спря Ивайло Иванов на Мондиала по джудо
БТА

Българинът постигна две победи в категория до 90 килограма, преди да отстъпи пред Неманя Майдов

Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна след третата си среща в категория до 90 килограма на Световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан.

Българинът започна участието си с успех срещу 24-годишния унгарец Петер Шафрани с „вадзари“.

Във втория кръг Иванов надделя над Абдала Абделсамеа от Египет с „юко“ и продължи към следващата фаза на турнира.

В третия си двубой българският национал се изправи срещу бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов. Представителят на Сърбия спечели срещата с „ипон“ и сложи край на участието на Иванов.

Последният български представител на първенството ще бъде Борис Георгиев. Той ще излезе на татамито в петък в категория до 100 килограма, като първият му съперник е 28-годишният бразилец Джовани Ферейра.

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