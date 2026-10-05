Най-важното от спорта на 05.10.2026 година

Тити Папазов е новият президент на българския баскетбол

Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Президентът на БК Левски спечели изборите след балотаж срещу Орлин Атанасов.

На втория тур Папазов получи 93 гласа, докато за неговия опонент гласуваха 67 делегати. Подадени бяха общо 161 бюлетини, от които 160 действителни.

На първия тур участваха трима кандидати. Папазов беше подкрепен от 67 делегати, Атанасов получи 52 гласа, а директорът на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков остана трети с 46 гласа и отпадна от надпреварата.

Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига

Българският футболен съюз утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на Купата на България. Тя е съгласувана с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп.

Пълната програма:

16 октомври

15:00 часа: Нефтохимик - ЦСКА 1948

19:00 часа: Янтра - Локомотив Пловдив

17 октомври

12:00 часа: Вихрен - Локомотив София

15:00 часа: Локомотив Горна Оряховица - Септември

15:00 часа: Рилски спортист - Дунав

15:00 часа: Пирин - Хебър

15:00 часа: Академик Свищов - Славия

15:00 часа: Марек - Черно море

18:00 часа: Берое - Лудогорец

18 октомври

12:00 часа: Черноморец - Ботев Пловдив

15:00 часа: Несебър - ЦСКА

15:00 часа: Фратрия - Ботев Враца

15:00 часа: Спартак Пловдив - Арда

18:00 часа: Спартак Плевен - Левски

19 октомври

18:00 часа: Добруджа - Монтана

19:00 часа: Етър - Спартак Варна

Маркус Гиздол разкри плана си за ЦСКА и отправи силно послание към феновете

ЦСКА представи официално новия си старши треньор Маркус Гиздол. Пресконференцията се проведе в новата зала на стадион „Българска армия“ и беше първото официално събитие в обновения дом на „червените“.

„Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. Знам какво означава да си треньор на такъв клуб. Говорим за огромно име и помня емблематичните европейски вечери на ЦСКА“, заяви Гиздол.

Германецът призна, че е останал впечатлен от амбицията на хората в клуба.

„Още при първите разговори разбрах, че тук работят хора, които са гладни за успехи. Щастлив съм, че можем да работим заедно в тази посока“, добави той.

Гиздол не пожела да поставя конкретни цели, но подчерта, че е наясно с очакванията към него.

Левски променя трансферната си политика

Левски планира сериозна промяна в трансферната си политика още от следващия прозорец, пише „Мач Телеграф“.

След погасяването на задълженията към НАП и промените в управленската структура на клуба, ръководството възнамерява да повиши нивото на селекцията.

През последните години финансовите затруднения принуждаваха Левски да търси достъпни футболисти от по-ниските дивизии. Особено често „сините“ се насочваха към третото и четвъртото ниво в Бразилия.

По този начин на „Герена“ пристигнаха играчи като Уелтън, Цунами и Майкон. Част от тях се превърнаха в успешни попадения, но други се нуждаеха от продължителен период за адаптация.

Според информацията Левски вече няма да разглежда футболисти от третото и по-ниските нива на бразилския футбол. Клубът ще се насочи към по-утвърдени играчи, способни бързо да се наложат в състава.

Григор Димитров избра дата за завръщането си, чака „уайлд кард“ за Виена

Григор Димитров планира да се завърне на корта на турнира от сериите АТП 500 във Виена, съобщава „Тенискафе“.

Надпреварата Erste Bank Open ще се проведе между 26 октомври и 1 ноември. Заради настоящото си място в световната ранглиста българинът не може да попадне директно в основната схема.

Очаква се организаторите да предоставят „уайлд кард“ на бившия номер 3 в света. Към момента участието на Димитров не е потвърдено официално.

Конкуренцията в австрийската столица ще бъде сериозна. Заявки са подали световният номер 1 Яник Синер, Александър Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Франсис Тиафо, Флавио Коболи и Якуб Меншик.