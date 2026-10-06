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Най-важното от спорта на 06.10.2026 година

Най-важното от спорта на 06.10.2026 година

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Има светлина в тунела: България с първа победа от половин година

Българският национален отбор записа първа победа в Лигата на нациите от четвъртия опит. „Трикольорите" спечелиха като гост на Люксембург с 2:0. Кристиян Балов (19') и Атанас Илиев (34') вкараха головете. Успехът е първи за националите от половин година. Последният такъв беше в края на месец март - 1:0 срещу Индонезия в приятелския турнир FIFA Series. България събира актив от 4 точки и изпревари Люксембург в групата от Лигата на нациите. Естония и Исландия завършиха 0:0 в другия мач. 

Българските щанги пред фалит по-малко от месец преди световното

Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) отива към фалит по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо, Китай. На 1 октомври е подаден иск в съда от вписания в Търговскияи регистър като президент Стефан Ботев за обявяване в несъстоятелност. В него се посочва, че БФВТ има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на 95 813,70 евро. Отделно от това федерацията има стари задължения, които са почти половин милион евро.

Румънец фаворит за нов селекционер на България

Едуард Йорданеску е фаворит за поста национален селекционер на България. 48-годишният румънец е добре познат у нас, тъй като от август до ноември 2016 година води ЦСКА. За последно той работи в полския гранд Легия Варваша, а преди това стигна с Румъния до осминафиналите на Евро 2024.

Новак Джокович спечели титла №102 в кариерата си

Новак Джокович спечели титлата на турнира от сериите АТП 500 в Пекин, която е под №102 в неговата дълга и впечатляваща кариера. 39-годишният сърбин победи на финала световния №9 Алекс Де Минор от Австралия. Джокович взе първия сет след тайбрек със 7:6 (3), а при резултат 0:1 във втория Де Минор се отказа заради контузия. И двамата тенисисти взеха медицински таймаут след първия сет, но проблемите на австралиеца явно са били по-сериозни.

Испания обърна Хърватия с голове на любимия си жокер

Испания регистрира четвърта поредна победа в Лигата на нациите. Финалистът от миналия сезон на турнира обърна Хърватия в Сплит от 0:1 до 2:1. В герой за световните и европейски шампиони за пореден път се превърна Микел Мерино. Футболистът на Арсенал се появи като резерва в началото на второто полувреме и вкара и двата гола за своя тим (61' и 88' минути). Преди това ветеранът Иваш Перишич (17'), а в 79-ата минута бе изгонен за втори жълт картон.

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