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Българските щанги пред фалит по-малко от месец преди световното

Българските щанги пред фалит по-малко от месец преди световното

На 1 октомври е подаден иск в съда за обявяване на федерацията в несъстоятелност

Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) отива към фалит по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо, Китай. На 1 октомври е подаден иск в съда за обявяване в несъстоятелност. В него се посочва, че БФВТ има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на 95 813,70 евро.

Карлос Насар отказа участие на държавното първенство по вдигане на тежести

Централата дължи и над 85 000 евро на базата „Спортпалас" във Варна, както и близо 63 000 евро на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2024 година.

Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президентът не разписва отчета за миналата година. През декември 2025 г. Общото събрание на БФВТ избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в Търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб „Христо Бъчваров" продължава.

Щангистите ни са и без заплати за 2026 година. Освен това все още не са получили финансиране за участие и лагер на световното в Китай. Изключение прави олимпийският шампион Карлос Насар, чийто клуб е внесъл документите си по-рано.

Ако БФВТ бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националните състезатели да преминат да се състезават за чужди държави без за техните права да бъдат плащани никакви компенсации.

 

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