Най-важното от спорта на 04.10.2026 година

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Вече са известни всички мачове от 1/16-финалите на Купата на България. В тази фаза на надпреварата се включват и отборите от Първа лига.

Двубоите ще се проведат между 16 и 19 октомври.

Ето и всички двойки:

Несебър - ЦСКА

Спартак Плевен - Левски

Берое - Лудогорец

Нефтохимик - ЦСКА 1948

Черноморец - Ботев Пловдив

Вихрен - Локомотив София

Академик Свищов - Славия

Пирин - Хебър

Янтра - Локомотив Пловдив

Рилски спортист - Дунав Русе

Етър - Спартак Варна

Локомотив Горна Оряховица - Септември

Спартак Пловдив - Арда

Марек - Черно море

Фратрия - Ботев Враца

Добруджа - Монтана

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

Българският футболен съюз (БФС) обсъжда да увеличи бройката на българите в клубовете от Първа лига с ново правило, разкри вицепрезидентът на централата Атанас Фурнаджиев. В момента отборите от елита трябва да започват своите мачове с минимум четирима българи, като единият от тях трябва да е на възраст до 23 години и да играе 45 минути. Има и клубове, които не спазват правилото и за целта плащат административна такса в размер на 300 000 евро - Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948.

Слабите резултати на националния отбор явно са накарали БФС да обсъжда увеличаване на бройката български футболисти в стартовите състави на отборите в първенството.

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Новак Джокович постигна впечатляващ обрат срещу водача в схемата Александър Зверев и се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 500 в Пекин.

Шесткратният шампион победи германеца с 4:6, 6:4, 6:4 след два часа и 35 минути игра. С успеха Джокович запази шансовете си да спечели рекордна седма титла в китайската столица.

Сърбинът вече има 32 победи и нито една загуба в Пекин. Това е най-добрият старт на тенисист в турнир от мъжкия Тур през Откритата ера.

Джокович подобри постижението на Рафаел Надал, който спечели първите си 31 мача на „Ролан Гарос“.

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен затвърди доминацията си по време на уикенда за Гран При на Бахрейн, което се провежда в Малайзия заради геополитическата ситуация в Близкия изток. Четирикратният световен шампион напълно доминира на пистата „Сепанг" в едно хаотично състезание.

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели завърши втори и по този начин направи още една крачка към титлата. Съотборникът му Джордж Ръсел се движеше зад него, но отпадна поради повреда в автомобила си пет обиколки преди финала. Така третото място отиде при Люис Хамилтън, който се пребори с Исак Хаджар (Ред Бул) в края на състезанието. Шарл Льоклер също го изпревари, за да завърши четвърти.

Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов заяви пред ТАРАЛЕЖ, че решението му да участва в изборите е естествена стъпка след дългогодишната му работа в спорта.

По думите му българският баскетбол се нуждае от повече стабилност и предвидимост. Клубовете и треньорите трябва да познават рамката на първенствата достатъчно рано, за да могат да планират развитието си в период от три до пет години.

Програмата на неговия екип се казва „Лицето на играта“ и включва 21 точки. Сред основните приоритети са детско-юношеският баскетбол, подготовката на треньори, подобряването на спортната база и развитието на женското направление.