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Орлин Атанасов пред ТАРАЛЕЖ: Трябва да скъсим разстоянието между федерацията и клубовете в баскетбола

Кандидатът за президент на БФ Баскетбол представи част от основните идеи в програмата си „Лицето на играта“

Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов заяви пред ТАРАЛЕЖ, че решението му да участва в изборите е естествена стъпка след дългогодишната му работа в спорта.

По думите му българският баскетбол се нуждае от повече стабилност и предвидимост. Клубовете и треньорите трябва да познават рамката на първенствата достатъчно рано, за да могат да планират развитието си в период от три до пет години.

Програмата на неговия екип се казва „Лицето на играта“ и включва 21 точки. Сред основните приоритети са детско-юношеският баскетбол, подготовката на треньори, подобряването на спортната база и развитието на женското направление.

Важна част от проекта е децентрализацията на федерацията чрез два работещи офиса - в София и Варна. Те трябва да подпомагат клубовете в Западна и Източна България и да работят по-тясно с местните власти.

„По този начин скъсяваме разстоянието от клубовете до федерацията повече от наполовина. Смятаме, че това ще бъде много работещо през следващите няколко години“, каза Атанасов.

Той подчерта още, че партньорството с Министерството на образованието, училищата, детските градини и общините трябва да бъде задължителна част от развитието на баскетбола.

„Тази работа не е пожелателна за нас. Тя е задължителна“, категоричен беше Орлин Атанасов.

Повече от интервюто с Орлин Атанасов вижте във видеото.

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