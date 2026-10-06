Румънец фаворит за нов селекционер на България

Едуард Йорданеску е фаворит за поста национален селекционер на България. 48-годишният румънец е добре познат у нас, тъй като от автгуст до ноември 2016 година води ЦСКА. За последно той работи в полския гранд Легия Варваша, а преди това стигна с Румъния до осминафиналите на Евро 2024.

БФС избра новия селекционер на България

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев заяви, че се водят разговори с няколко човека, но точният треньор трябва „да ни е по джоба и от нашата черга". България обаче не е единственият кандидат за услугите на Йорданеску. Румънски медии пишат, че се обсъжда неговото връщане начело на националния отбор, ако Георге Хаджи хвърли оставка.

От 21:45 часа тази вечер България гостува на Люксембург в четвъртия си мач от Лигата на нациите за сезон 2026/27. Александър Димитров подаде оставка след равенството с Естония (0:0), а временно изпълняващия длъжността Атанас Рибарски загуби от Исландия с 0:3 в дебюта си.