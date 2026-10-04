Присъдата на Кишишев: Националният отбор е в нокдаун

Радостин Кишишев разкритикува остро цялостното представяне на България в първите три мача от новия сезон в Лигата на нациите. „Трикольорите" загубиха от Люксембург (1:2) и Исландия (0:3), и направиха равенство с Естония (0:0). Кишишев има 88 мача и 1 гол за националния отбор в периода 1996-2009 г.

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„Слаба България, посредствен отбор. Зле играещ отбор. Искам да бъда позитивен и положителен, но нещата са много зле. Липсата на резултати е ясна и се вижда, но отборът няма облик и лидери. Няма футболист, който да каже, че той е човекът. Няма играч, който да даде характер на отбора. Това поколение може би ще бъде загубено", отсече 52-годишният бургазлия.

„Хората, които ръководят футбола, трябва да поемат отговорност. Ако дойдат Моуриньо или Капело, ще могат ли да извадят нужното от футболистите? Поколението ни е такова. Трябва да почнем да гледаме повече на детско-юношеския футбол. Вече не излизат кадърни футболисти. Имаме български специалисти, но те са под много голям натиск. Това се случва и на треньорите в Първа лига. Националният отбор е в нокдаун. Не играе абсолютно нищо", допълни Кишишев.