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Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

Българският национален отбор по футбол записа втора загуба в третия си мач от Лигата на нациите. „Трикольорите" отстъпиха при гостуването си на Исландия с 0:3 в дебюта на новия селекционер Атанас Рибарски. Загубата можеше и да е още по-тежка, но Даниел Наумов спаси дузпа на Ори Оскарсон.

Балкан спечели Суперкупата на България по баскетбол

Балкан спечели категорично Суперкупата на България по баскетбол, след като разгроми Черно море с 94:71 пред своя публика в Ботевград. Шампионът от изминалия сезон не остави съмнение в превъзходството си срещу настоящия носител на Купата на България и спечели първи трофей за начало на новата кампания.

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник в турнира за Купата на България за сезон 2026/27. „Сините" ще гостуват на втородивизионния Спартак Плевен. „Гладиаторите" стигнаха до този сблъсък, след като победиха като гост третодивизионния Крумовград с 2:1. Така плевенчани си гарантираха среща с Левски във фазата на 1/16-финалите.

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

България загуби гостуването си на Исландия в Лигата на нациите с 0:3, но унижеието на вечерта е за Хърватия. Селекцията на Славен Билич регистрира най-тежката загуба в историята на националния отбор, след като получи цели 7 гола от Англия в Риека. Домакините имаха забрана за присъствие на фенове на трибуните и затова бяха поканили около 6000 деца, които станаха свидетели на този кошмар.

Макс Верстапен с първи полпозишън през 2026 година

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран При на Бахрейн, което се провежда в Малайзия на пистата „Сепанг“. Нидерландецът даде време от 1:35.130 мин. в последния трети етап и постигна първи полпозишън през годината. До него на първа редица в състезанието ще стартира Люис Хамилтън с Ферари. Британският пилот изостана на 0.298 от темпото на Верстапен.

 

 

 

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