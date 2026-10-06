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Испания обърна Хърватия с голове на любимия си жокер

Испания обърна Хърватия с голове на любимия си жокер
БТА

Световните и европейски шампиони продължават със 100-процентов актив в Лигата на нациите

Испания регистрира четвърта поредна победа в Лигата на нациите. Финалистът от миналия сезон на турнира обърна Хърватия в Сплит от 0:1 до 2:1. В герой за световните и европейски шампиони за пореден път се превърна Микел Мерино.

Футболистът на Арсенал се появи като резерва в началото на второто полувреме и вкара и двата гола за своя тим (61' и 88' минути). Преди това ветеранът Иваш Перишич (17'), а в 79-ата минута бе изгонен за втори жълт картон.

Испанците имаха доста проблеми и бяха надиграни през първото полувреме. Хърватия показа напълно различно лице от мача с Англия, който загуби с 0:7. Домакините поведоха след гол на Иван Перишич, а Игор Матанович пропусна голям шанс. След почивката световният шампион вдигна нивото и натисна. Мерино изравни след час игра и отбеляза победния гол в 88-ата минута, когато хърватите бяха с човек по-малко след изгонване на Перишич.

Англия записа очаквана победа срещу Чехия с 3:0 в същата група от Лигата на нациите. Капитанът Хари Кейн отново беше лидерът на своя тим, отбелязвайки два от головете, след като изравни постижението на легендарния Питър Шилтън за мачове с националната фланелка. Двамата имат по 125 и е въпрос на време Кейн да стане еднолично №1.

 

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