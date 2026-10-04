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Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба

Испания удари Чехия и вече 41 поредни мача няма загуба
БТА

Световният и европейски шампион поведе еднолично в група 3 от Лигата на нациите

Испания победи Чехия с 3:1 и поведе еднолично в група 3 от Лигата на нациите с 9 точки. Световният и европейски шампион зарадва близо 30 000 фенове в Овиедо с красив и ефективен футбол. Ламин Ямал (6'), капитанът Родри (35') и Микел Мерино (89') вкараха за домакините, а Иржи Слама (69') реализира почетното попадение за гостите.

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Успехът означава, че Испания има 9 точки и остава с 3 пред Англия в групата. Хърватия има 3 точки, а Чехия е с 0. „Ла Фурия Роха" удължи на 41 серията си от поредни мачове без загуба. За последно испанците паднаха от Колумбия в контрола с 0:1 през март 2024 година. Има обаче и една условност - Испания загуби финала в Лигата на нациите през 2025 г. от Португалия, но след изпълнения на дузпи. В статистиката този мач се приема за равенство.

„Ламин Ямал не спира да ме изумява, а най-доброто при него тепърва предстои. Той е само на 19 години, невероятно!", заяви испанският селекционер Луис де ла Фуенте. Колегата му начело на Чехия Санти Дения обяви Ямал за основен фаворит за „Златната топка": Той я заслужава, хората плащат билети, за да гледат играчи като него. 

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