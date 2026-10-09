Личният лекар на Марадона може да влезе в затвора за 12 години

Аржентинската прокуратура поиска присъда от 12 години лишаване от свобода и десетгодишна забрана за упражняване на професията за неврохирурга Леополдо Луке, съобщава „Марка". Това е личният лекар на Диего Марадона, който е обвинен за смъртта му на 25 ноември 2020 година.

Изплуваха подробности за смъртта на Марадона

В заключителните си аргументи обвинението поиска присъди и за още петима души, свързани с грижите за Дон Диего в последните му дни. За седмия обвиняем прокуратурата настоя за оправдаване. Най-тежкото наказание след това за Луке е поискано за Нанси Форлини, координатор на домашните грижи към частната медицинска компания Swiss Medical. Прокурорите настояват тя да получи 10 години затвор и още 10 години лишаване от професионални права.

За психиатъра Агустина Косачов искането е за 8 години затвор и 10 години да няма право да упражнява професията си. Психологът Карлос Диас може да получи 5 години затвор и 10 години лишаване от права. За главният медицински брат Мариано Перони и медицинския специалист Рикардо Алмирон прокуратурата поиска по 4 години затвор. Те са обвинени в непредумишлено убийство, докато Луке, Форлини и Косачов отговарят по обвинение за убийство с евентуален умисъл.

Обвинението поиска оправдаване на клиничния лекар Педро Ди Спаня, който е прегледал Марадона само веднъж. Според прокурорите той „не е имал правомощията или решението да ръководи здравето на пациента“.

В заключителните си аргументи обвинението описа организацията на медицинските грижи като „анархична, с две ръководства и два независими канала за информация и една обща характеристика - абсолютна дезорганизация“.

Процесът започна на 14 април пред Устния наказателен съд №7 в Сан Исидро, близо до Буенос Айрес. В рамките на 45 заседания бяха представени доказателства, изслушани 75 свидетели и разгледани около 100 съобщения, извлечени от телефоните на обвиняемите.