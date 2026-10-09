Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Личният лекар на Марадона може да влезе в затвора за 12 години

Личният лекар на Марадона може да влезе в затвора за 12 години

Неврохирургът Леополдо Луке е обвинен в умишленото убийство на футболната икона

Аржентинската прокуратура поиска присъда от 12 години лишаване от свобода и десетгодишна забрана за упражняване на професията за неврохирурга Леополдо Луке, съобщава „Марка". Това е личният лекар на Диего Марадона, който е обвинен за смъртта му на 25 ноември 2020 година. 

Изплуваха подробности за смъртта на Марадона

В заключителните си аргументи обвинението поиска присъди и за още петима души, свързани с грижите за Дон Диего в последните му дни. За седмия обвиняем прокуратурата настоя за оправдаване. Най-тежкото наказание след това за Луке е поискано за Нанси Форлини, координатор на домашните грижи към частната медицинска компания Swiss Medical. Прокурорите настояват тя да получи 10 години затвор и още 10 години лишаване от професионални права.

За психиатъра Агустина Косачов искането е за 8 години затвор и 10 години да няма право да упражнява професията си. Психологът Карлос Диас може да получи 5 години затвор и 10 години лишаване от права. За главният медицински брат Мариано Перони и медицинския специалист Рикардо Алмирон прокуратурата поиска по 4 години затвор. Те са обвинени в непредумишлено убийство, докато Луке, Форлини и Косачов отговарят по обвинение за убийство с евентуален умисъл.

Обвинението поиска оправдаване на клиничния лекар Педро Ди Спаня, който е прегледал Марадона само веднъж. Според прокурорите той „не е имал правомощията или решението да ръководи здравето на пациента“.

В заключителните си аргументи обвинението описа организацията на медицинските грижи като „анархична, с две ръководства и два независими канала за информация и една обща характеристика - абсолютна дезорганизация“.

Процесът започна на 14 април пред Устния наказателен съд №7 в Сан Исидро, близо до Буенос Айрес. В рамките на 45 заседания бяха представени доказателства, изслушани 75 свидетели и разгледани около 100 съобщения, извлечени от телефоните на обвиняемите.

Още по темата

Продават топката, с която Марадона вкара „Божията ръка" и „Голa на века“

Продават топката, с която Марадона вкара „Божията ръка" и „Голa на века“

Марадона се оказа пророк за Мондиал 2026

Марадона се оказа пророк за Мондиал 2026

Наглостта няма граници: Възкресиха Марадона, за да рекламира хазарт

Наглостта няма граници: Възкресиха Марадона, за да рекламира хазарт

Психологът на Марадона: Диего страдаше от биполярно разстройство

Психологът на Марадона: Диего страдаше от биполярно разстройство

Започва повторен процес по делото за смъртта на аржентинската легенда Марадона

Започва повторен процес по делото за смъртта на аржентинската легенда Марадона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

Водещи

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

  • Преди 2 минути
Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 13 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 18 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 34 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 35 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 44 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 46 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 56 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 1 час
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час