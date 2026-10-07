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Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Министър Керязов: Българските щангисти са обезпечени финансово за световното

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното първенство в Китай. В публичното пространство се появиха някои съмнения за това, след като стана ясно, че федерацията е във фалит заради невъзможност да плати дълговете си към НАП.

„Вдигането на тежести е приоритет за нас. Даваме си сметка колко е важен за цялата спорта общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световно първенство и олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство", подчерта Керязов.

Атанас Рибарски готов да остане селекционер: Ще върнем България на европейската сцена

Атанас Рибарски е готов да продължи начело на националния отбор на България, ако получи предложение от ръководството на БФС. Селекционерът говори след завръщането на „лъвовете“ в София след победата с 2:0 над Люксембург в Лигата на нациите.

„За мен това е най-голямата чест, която може да има човек в тази професия - да бъде начело на националния отбор. По-високо място в йерархията за един треньор няма“, категоричен беше той.

Майкъла разкри кой е довел Маркус Гиздол в ЦСКА

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла обяви, че новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол е доведен в клуба от Красимир Балъков. „Вальо Илиев въобще не е избирал Гиздол. Балъков го докара. Той е сериозен човек като футболист, мениджър и треньор и заедно със сина му го доведоха от Германия“, твърди Майкъла.

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Балкан загуби катастрофално историческото си първо домакинство във втория по сила турнир на Стария континент Еврокъп. Шампионът на България беше прегазен от турския Бахчешехир с 60:101 точки в Ботевград. По този начин „зелените" записаха втора поредна загуба в турнира. Преди седмица Балкан загуби като гост и от германския Улм с достойното 84:98,

Микел Артета подписа рекорден договор с Арсенал до 2030 година

Микел Артета подписа нов договор с Арсенал и ще остане начело на лондонския клуб до 2030 година, обявиха официално „артилеристите“. 44-годишният испанец ще получава по 17 милиона паунда годишно, като възнаграждението му може да нарасне с още 3 милиона под формата на бонуси. Новият контракт превръща Артета в най-високоплатения мениджър във Висшата лига

Лионел Меси се сбогува с Аржентина с последен гол на „Монументал“

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина и сложи край на една от най-великите кариери в историята на международния футбол. 39-годишната суперзвезда записа своята 208-а среща за „албиселесте“ при победата с 3:0 над Бенин в приятелски двубой в Буенос Айрес.

В емоционалната атмосфера на препълнения стадион „Монументал“ Меси отбеляза последния си гол с националната фланелка. Той се разписа от дузпа в 71-вата минута и оформи крайния резултат. Попадението беше под номер 126 за Меси с екипа на Аржентина.

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