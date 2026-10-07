Атанас Рибарски готов да остане селекционер: Ще върнем България на европейската сцена

Атанас Рибарски е готов да продължи начело на националния отбор на България, ако получи предложение от ръководството на БФС. Селекционерът говори след завръщането на „лъвовете“ в София след победата с 2:0 над Люксембург в Лигата на нациите.

Рибарски отчете положителна промяна в настроението на футболистите и изрази надежда, че успехът ще им даде повече увереност за следващите мачове.

„Футболно самочувствие момчетата имат от това, което показват в клубовете си. Сега може би има малко повече настроение. Дано в следващия мач то да се превърне в по-голяма увереност“, заяви той на летище „Васил Левски“.

Селекционерът даде положителна оценка на лагера, но подчерта, че предстои подробен анализ на представянето на отбора.

„Искам да изгледам още няколко пъти мачовете, да преценим какъв е бил правилният подход, какво можеше да направим по-добре и какво още можем да извлечем“, обясни Рибарски.

Той остана доволен от реакцията на играчите и атмосферата в съблекалнята.

„За нас беше изключително важно да ни приемат като хора, които искат да им помогнат и са в тази ситуация заедно с тях. Видях интелигентни момчета и добри футболисти. С повече подкрепа със сигурност ще постигнем резултати“, каза наставникът.

Рибарски обяви, че е готов да остане постоянно на поста, но ще приеме всяко решение на ръководството.

„За мен това е най-голямата чест, която може да има човек в тази професия - да бъде начело на националния отбор. По-високо място в йерархията за един треньор няма“, категоричен беше той.

Сред основните му приоритети е постепенното налагане на млади футболисти. Според Рибарски трябва да бъде изготвен конкретен план за интегрирането на най-добрите играчи между 19 и 21 години.

„Последният мач даде ценни минути на някои от тях. Познавам добре футболистите в тази възраст и мисля, че може да се направи план за постепенното им включване в първия отбор“, заяви селекционерът.

Той посочи Исландия и останалите скандинавски държави като добър пример за развитието на футбола още от детска възраст. Рибарски смята, че осигуряването на повече игрови минути за младите българи в клубните им отбори вече дава положителни резултати.

Наставникът предупреди, че победата над Люксембург не трябва да прикрива необходимостта от дългосрочна работа.

„Една победа не означава нищо, ако отборът няма облик. Той трябва да знае как да се противопоставя както на съперници, които се защитават, така и на такива, които пресират. Необходими са повторяемост на изискванията и ясен модел на игра“, обясни Рибарски.

В заключение селекционерът изрази увереност, че националният отбор може отново да върне привържениците на стадиона и да се класира за голям международен форум.

„Феновете изстрадаха много, както и всички ние. Националният отбор трябва отново да накара хората да се вълнуват. Вярвам, че моментът е близо и ще се върнем там, където ни е мястото на футболната карта“, завърши Атанас Рибарски.