Атанас Рибарски разкри ключа към победата над Люксембург и похвали млад национал

Временният селекционер на България Атанас Рибарски определи високата преса през първото полувреме като един от основните фактори за победата с 2:0 над Люксембург.

Успехът беше първи за „лъвовете“ в настоящото издание на Лигата на нациите и увеличи актива им на четири точки.

„През първото полувреме пресирахме добре и оттам дойде разликата. Искахме да правим бързи преходи и знаехме, че са ни нужни бързи и агресивни футболисти“, заяви Рибарски.

Целта на националите е била да достигат максимално бързо до позиции за стрелба и да използват свободните пространства в отбраната на Люксембург.

„Видяхме, че съперникът използва много диагонални подавания и трябваше да се адаптираме. Защитата по двата фланга беше по-добра в сравнение с мача срещу Исландия“, добави селекционерът.

Според Рибарски най-важният резултат от победата е връщането на увереността в съблекалнята.

„Най-ценни са радостта на момчетата и позитивната енергия, която се върна. Победата е важна не само заради трите точки. Футболистите повярваха и спазиха изискванията“, каза той.

Треньорът похвали специално автора на първото попадение Кристиян Балов.

„Искам да поздравя Балов за изключителното първо полувреме. Той притежава голям потенциал и енергия. В по-малките възрастови групи има доста момчета, с които България ще се гордее“, заяви Рибарски.

Той обясни и отсъствието на Кристиян Димитров от титулярния състав. Защитникът е имал възпаление и щабът не е пожелал да рискува усложняване на състоянието му.

„Разговарях с Кристиян още след мача с Исландия. Имаше риск и при Илия Груев, затова забавихме последната смяна“, разкри селекционерът.

Рибарски благодари на футболистите и своя щаб за работата през натоварения период и подчерта, че България трябва да продължи да изгражда собствен облик.