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България падна с пет места в ранглистата на ФИФА

България падна с пет места в ранглистата на ФИФА

Националният отбор вече е №90 в света, само два пъти е бил по-надолу

Националният отбор по футбол падна с пет места до №90 в ранглистата на ФИФА след четирите си мача в Лигата на нациите през септември и октомври. България записа загуби от Люксембург (1:2) и Исландия (0:3), равенство с Естояни (0:0) и победа срещу Люксембург (2:1). 

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От началото на публикуването класацията на ФИФА през ноември 1993 г. досега сме били само два пъти по-надолу от 90-ото място. Тимът ни е бил №91 през октомври 2025 г., а най-ниското ни класиране изобщо е през април и май 2012 г. - №96. Иначе България е на второ място в класацията на ФИФА спрямо останалите отбори в групата ни в Лигата на нациите. Пред нас е само отборът на Исландия (№73). Тези на Люксембург и Естония са съответно №101 и №122.

В Топ 3 на класацията няма промяна. Начело е световният шампион Испания, пред Аржентина и Франция. Четвърти е отборът на Англия, следван от този на Португалия, който се е придвижил с две места напред, измествайки Бразилия и Мароко.

 

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