Национал нападна бившия селекционер: При него нямахме план и тактика

Андриан Краев бе поредният футболист, който отправи намек към вече бившия селекционер Александър Димитров след вчерашния двубой на България срещу Люксембург. Националите победиха с 2:0 и показаха коренно различно лице спрямо първите три срещи в турнира.

Илия Груев след победата над Люксембург: Показахме, че можем, но да не се превъзбуждаме

След мача капитанът Илия Груев направи доста любопитно изказване, в което благодари на временния щаб на отбора начело с Атанас Рибарски и каза, че най-накрая са успели да играят футбол с увереност. Малко след него пред камерите застана и Андриан Краев, който също не пропусна да направи намек към предишния щаб на националите в лицето на Александър Димитров.

„Победата си е победа - глътка въздух. Излязохме с ясна идея какво правим на терена и си пролича. Второто полувреме стара слабост, дръпнахме се назад. Липсва ни увереност. Допуснахме положения, но не и гол. Първия и втория мач можеше да се справим доста по-добре. Излизахме без план и тактика. Очаквахме да се сбием. Нямахме ясен план и тактика", заяви футболистът на Апоел Тел Авив.

„Ако трябва да говорим чисто футболно, с Исландия не стояхме толкова лошо. Резултатът бе лош, но знаехме какво правим и мачът можеше да се развие по друг начин. Ако в първите два мача бяхме взели 4 или 6 точки, щяхме да отидем с друго самочувствие в Исландия", допълни халфът.