Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Балкан загуби катастрофално историческото си първо домакинство във втория по сила турнир на Стария континент Еврокъп. Шампионът на България беше прегазен от турския Бахчешехир с 60:101 точки в Ботевград. По този начин „зелените" записаха втора поредна загуба в турнира.

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Преди седмица Балкан загуби като гост от германския Улм с достойното 84:98, но сега изобщо не успя да се противопостави на своя съперник. Бахчешехир е един от най-силните турски отбори в момента и показа защо е полуфиналист в Еврокъп от миналия сезон.

Гостите прегазиха Балкан през първото полувреме, а разликата стана страшна във втората четвърт, която Бахчешехир спечели с 29:5 точки. Другите части завършиха при резултат 16:24, 20:20 и 19:19. Най-резултатен в мача стана канадецът Айзея Майк с 22 точки, а Мартин Сотиров реализира 12 за Балкан.