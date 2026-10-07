Микел Артета подписа рекорден договор с Арсенал до 2030 година

Микел Артета подписа нов договор с Арсенал и ще остане начело на лондонския клуб до 2030 година, обявиха официално „артилеристите“.

44-годишният испанец ще получава по 17 милиона паунда годишно, като възнаграждението му може да нарасне с още 3 милиона под формата на бонуси.

Новият контракт превръща Артета в най-високоплатения мениджър във Висшата лига. Той изпреварва Оливер Гласнер, който получава по 12 милиона паунда на сезон плюс бонуси в размер до 2 милиона.

Досегашният договор на испанеца му осигуряваше по 10 милиона паунда годишно и възможност за още 5 милиона в зависимост от постигнатите резултати.

„За мен е привилегия да обвържа бъдещето си с клуба и да продължа да работя с изключителни хора, които милеят за Арсенал. Този клуб е уникален със своя характер и усещането, което създава“, заяви Артета.

Той благодари на собствениците Стан и Джош Крьонке за оказаното доверие и подчерта, че настоящият период е само началото на това, което отборът може да постигне.

„Вече изградихме специална връзка и създадохме спомени, които ще останат за цял живот. Най-вълнуващото е, че това е едва началото. Моментът е изпълнен с огромна гордост за мен и моето семейство“, добави испанският специалист.

Артета пое Арсенал през декември 2019 година и спечели ФА Къп още в дебютния си сезон. През май той изведе „артилеристите“ и до първата им шампионска титла във Висшата лига от 22 години.

До момента испанецът е водил Арсенал в 361 мача във всички турнири. Неговият процент победи от 62,05 е най-високият сред всички постоянни мениджъри в историята на клуба.