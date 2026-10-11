Най-важното от спорта на 11.10.2026 година

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Маркус Гиздол започна престоя си начело на ЦСКА с драматична победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Йоанис Питас се разписа още в 13-ата минута, но голът му беше отменен заради засада. Малко по-късно Бруно Жордао откри с глава след центриране на Стефано Сенси, а в 28-ата минута Питас удвои след асистенция на Лео Перейра. Сенси също изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на ВАР.

ЦСКА 1948 се върна в мача след почивката. Георги Русев асистира първо на Елиас Франко за 1:2, а след това центрира от корнер към Атанас Илиев, който изравни в 68-ата минута. В заключителната част и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата.

Когато двубоят изглеждаше насочен към равенство, капитанът на ЦСКА реши всичко. В 90-ата минута Бруно Жордао отправи мощен удар от дистанция и не остави шанс на Алекс Божев, носейки победата на „червените“ в дебюта на Гиздол.

Мубарик и Рейналдо донесоха победа за Левски във Варна

Левски продължи силното си представяне в първенството и победи Черно море с 2:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Първа лига. „Сините“ създадоха първите опасности на стадион „Тича“, а в 26-ата минута поведоха с впечатляващ гол на Мехди Мубарик. Полузащитникът посрещна боксирана от Дамян Христов топка и с удар от въздуха я изпрати в горния ляв ъгъл.

Черно море опита да отговори, но Гашпер Търдин предотврати изравняването след грешка на Огнян Владимиров. Малко преди почивката Мустафа Сангаре получи контузия и беше принудително заменен. Домакините започнаха активно втората част, но Владимиров отрази опасни удари на Асен Дончев и Селсо Сидни.

Левски реши мача в 62-рата минута, когато Сержиньо изведе Алдаир, а той подаде към Рейналдо за гол в опразнената врата. В добавеното време Кристиан Димитров беше близо до трето попадение, но Несторли Лумбу изчисти пред голлинията. С победата „сините“ събраха 28 точки и остават начело в класирането, докато Черно море е последен с 6.

УЕФА прати Георги Кабаков на мач на Байерн в Шампионската лига

Георги Кабаков ще свири мач на Байерн Мюнхен в Шампионската лига. 40-годишният пловдивчанин ще ръководи срещата от втория кръг на основната фаза на турнира между Викинг и германския гранд. Срещата ще се играе на стадион „Викинг“ в Ставангер на 13 октомври (вторник) от 22.00 часа.

Помощници на съдия номер 1 в ранглистата на БФС ще бъдат хората, с които той е в екип. Мартин Венев и Мартин Маргаритов ще бъдат асистент-съдии, а Мариян Гребенчарски е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) обаче са от Белгия и Швейцария. Главен ВАР-съдия е Брам ван Дрише от Белгия, а за негов асистент е назначен Федаи Шан от Швейцария.

Любо Ганев: Има готов проект за нова волейболна зала

Любомир Ганев разкри важни подробности около изграждането на бъдещия дом на българския волейбол. Президентът на федерацията каза, че мястото за строеж е избрано и финансирането е осигурено. Той се надява залата да е готова до края на мандата му през 2029 година.

„Засега сме във финална фаза за нов дом на волейбола в България. Вече сме избрали мястото, подсигурили сме финансирането, разбрали сме се за всичко. Но докато не подпишем договора и не направим първата копка, не искам да казвам нищо“, заяви легендарният волейболист.

През септемри България беше една от четирите държави-домакини на европейското първенство за мъже, а в София се проведе и най-посетеният мач на турнира. В груповата фаза националите победиха Полша с 3:2 пред 13 200 души в зала „Арена София".

Верстапен най-накрая покори Сингапур, а Хамилтън се срина

Макс Верстапен сложи край на дългото си чакане и спечели за първи път в кариерата си Гран при на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Ред Бул записа втора поредна победа след отлично управление на гумите и безупречно изпълнена стратегия с едно спиране в бокса.

Нидерландецът започна от първата позиция и още на старта трябваше да отблъсне атака на Шарл Льоклер. Монегаскът опита да мине от вътрешната страна на първия завой, но Верстапен затвори траекторията и запази лидерството.

Трикратният световен шампион направи единственото си спиране в края на 32-рата обиколка и премина към нов комплект гуми медиум. След питстопа на Ландо Норис Верстапен отново излезе начело и контролира темпото до финала.

Льоклер финишира втори с Ферари на малко повече от седем секунди зад победителя. Монегаскът използва по-агресивна стратегия с две спирания и меки гуми в заключителната част, но не успя да се доближи достатъчно до болида на Ред Бул.