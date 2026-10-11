УЕФА прати Георги Кабаков на мач на Байерн в Шампионската лига

Георги Кабаков ще свири мач на Байерн Мюнхен в Шампионската лига. 40-годишният пловдивчанин ще ръководи срещата от втория кръг на основната фаза на турнира между Викинг и германския гранд. Срещата ще се играе на стадион „Викинг“ в Ставангер на 13 октомври (вторник) от 22.00 часа.

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Помощници на съдия номер 1 в ранглистата на БФС ще бъдат хората, с които той е в екип. Мартин Венев и Мартин Маргаритов ще бъдат асистент-съдии, а Мариян Гребенчарски е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) обаче са от Белгия и Швейцария. Главен ВАР-съдия е Брам ван Дрише от Белгия, а за негов асистент е назначен Федаи Шан от Швейцария.

Кабаков ще има оценител като съдийски наблюдател човек, когото познава много добре и му е бил началник. УЕФА е изпратила с тази задача бившия шеф на българските рефери Виктор Кашай от Унгария. Гари О’Хаган от Шотландия е дежурен делегат на УЕФА.

Срещата Викинг – Байерн ще бъде втора за Кабаков в груповата фаза на Шампионската лига през този сезон и общо пета в Европа. На 8 септември той ръководи срещата Лил (Франция) – Бетис (Испания), завършила 2:3.